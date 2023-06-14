Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konsere daha imza attı. Vigor Kültür Sanat ve Gişe Organizasyon tarafından düzenlenen konserde sanatçı, unutulmaz şarkılarını konsere gelen beş bin kişi hep bir ağızdan seslendirdi.

Beyaz kostümüyle göz kamaştıran ve bitmeyen enerjisi ile sahnede bir an durmayan Tilbe, konsere gelen sevenleriyle sık sık sohbet de etti. Unutulmaz şarkısı ‘’Delikanlım’’ ile sahneye çıkan sanatçı gecede, Çabuk Olalım Aşkım, Emi, Vazgeçtim, Aşk Laftan Anlamaz ki, Yürü Anca Gidersin, Tek Sevenim Sen Olsan, Çat Kapı , Anma Arkadaş , Sana Değer, Haberin Olsun, Su Olsam Sensiz Akmam, Ama Evlisin, Kandıramazsın Beni, Dayan Yüreğim, Şivesi Sensin Aşkın gibi hit olmuş şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.