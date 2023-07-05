Yıldız Teknik Üniversitesi, teknik ve mühendislik alanında ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Yıldız Teknik Üniversitesi, mühendislik, mimarlık, işletme, fen-edebiyat, mimarlık ve tasarım gibi birçok farklı alanda bölümlere sahiptir. Öğrenciler kendi ilgi ve yeteneklerine göre birçok seçenek arasından tercih yapma imkanına sahiptir.

Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi kaç puandan aldı? Her yıl değişen kontenjan ve başvuru durumuna bağlı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nin taban puanları da değişkenlik göstermektedir. Geçmiş yıllara ait taban puanları, üniversitenin resmi internet sitesi veya ÖSYM'nin yayınladığı veriler üzerinden öğrenilebilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü teknik üniversitelerinden biridir. 1911 yılında kurulan üniversite, İstanbul'da bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1982 yılında devlet üniversitesi statüsüne kavuşmuştur.

Tarihçe

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tarihçesi, 1911 yılına dayanmaktadır. Bu tarih, Kondüktör Mekteb-i Âlisi'nin kuruluş tarihini temsil eder. Bu okul, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Üniversite, 1982 yılında devlet üniversitesi statüsüne kavuşmuştur.

Kampüsler

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin üç ana kampüsü bulunmaktadır: Yıldız Merkez Kampüsü, Davutpaşa Kampüsü ve Ayazağa Kampüsü. Bu kampüsler, üniversitenin farklı fakültelerine ve bölümlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Akademik Birimler

Yıldız Teknik Üniversitesi, birçok farklı akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Üniversite, ayrıca çeşitli araştırma merkezlerine ve laboratuvarlara da sahiptir.

Öğrenci Yaşamı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı, birçok farklı etkinlik ve kulüple renkli hale getirilmiştir. Üniversitede, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre birçok farklı kulüp bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Toplum

Yıldız Teknik Üniversitesi, topluma hizmet anlayışı ile bilinir. Üniversite, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite, bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri ile toplumun gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Bilgisayar Mühendisliği 459,86273 8.476 100+3 SAY Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 276,47105 213.618 40+1 SAY Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) 363,88031 76.869 70+2 SAY Biyomühendislik 351,3801 90.344 70+2 SAY Biyomühendislik (İngilizce) 364,66632 76.044 60+2 SAY Çevre Mühendisliği 315,97147 136.596 70+2 SAY Elektrik Mühendisliği 390,1278 51.756 130+4 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 423,51815 26.123 100+3 SAY Endüstri Mühendisliği 426,70036 24.127 80+2 SAY Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 439,38869 16.841 50+2 SAY Fen Bilgisi Öğretmenliği 300,08087 163.366 60+2 SAY

Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Fizik 271,41914 226.256 80+2 SAY Fotoğraf ve Video 317,91073 69.941 40+1 SÖZ Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 388,76072 15.602 50+2 DİL Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 384,24844 57.003 80+2 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 351,49049 90.209 70+2 SAY Gıda Mühendisliği 332,56982 113.046 70+2 SAY Harita Mühendisliği 284,89579 193.949 90+3 SAY Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) 372,48277 68.151 50+2 SAY İktisat 309,88028 124.460 100+3 EA İktisat (İngilizce) 353,46014 43.517 50+2 EA İletişim ve Tasarımı 368,59681 12.737 60+2 SÖZ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 373,52762 67.138 60+2 SAY İngilizce Öğretmenliği 423,06777 7.641 60+2 DİL İnşaat Mühendisliği 340,19986 103.582 130+4 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 359,61889 81.206 60+2 SAY İstatistik 310,7446 144.907 80+2 SAY İşletme 317,34775 106.525 90+3 EA İşletme (İngilizce) 350,75266 47.122 50+2 EA Kimya 310,79958 144.820 100+3 SAY Kimya (İngilizce) 343,29233 99.871 50+2 SAY Kimya Mühendisliği 384,72075 56.591 80+2 SAY Kimya Mühendisliği (İngilizce) 396,4328 46.546 70+2 SAY Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 402,59571 41.341 70+2 SAY Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) 411,82375 34.091 50+2 SAY Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 255,9159 343.115 40+1 EA Makine Mühendisliği 403,56465 40.592 210+6 SAY Matematik 342,29089 101.109 80+2 SAY Matematik Mühendisliği 400,43601 43.145 100+3 SAY Matematik Mühendisliği (İngilizce) 411,22322 34.558 70+2 SAY Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 1 SAY Mekatronik Mühendisliği 407,87074 37.160 60+2 SAY Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 420,44845 28.160 50+2 SAY Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 1 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 367,43441 73.218 100+3 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 385,42349 55.952 50+2 SAY

Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Mimarlık 382,28501 58.814 130+4 SAY Mimarlık (İngilizce) 396,07043 46.853 70+2 SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik 380,79571 60.177 80+2 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 369,81961 12.129 60+2 SÖZ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 336,12441 69.183 70+2 EA Sanat ve Kültür Yönetimi 306,95984 94.818 60+2 SÖZ Sınıf Öğretmenliği 331,41204 77.529 60+2 EA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 302,35253 144.555 80+2 EA Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 340,32209 35.152 50+2 SÖZ Şehir ve Bölge Planlama 273,88699 220.116 80+2 SAY Türk Dili ve Edebiyatı 323,21204 59.860 70+2 SÖZ Türkçe Öğretmenliği 371,84068 11.209 60+2 SÖZ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Devlet mi, Özel mi?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Türkiye'deki devlet üniversitelerinden biridir. Dolayısıyla, özel bir üniversite değildir. Devlet üniversitesi olması nedeniyle, YTÜ'de eğitim almak için öğrenim ücreti ödemezsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Paralı mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) devlet üniversitesi olduğu için paralı değildir. Ancak, YTÜ öğrencileri, diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi, yemekhane, yaz okulu, ders kaynakları gibi hizmetler için belirli ücretler ödemektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dünyada Kaçıncı Sırada?

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 401-500 bandında yer almaktadır. World University Rankings verilerine göre ise 1001-1200 bandında bulunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kaç Puan?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları her yıl değişmekle birlikte, 2023 yılında YTÜ'de eğitim almak için en az 255,9159 puan ve 343.115 başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.

YTÜ Elektrik Mühendisliği Kaç Bin?

YTÜ Elektrik Mühendisliği başarı sıralaması her yıl değişmektedir. Ancak, 2023 yılında 390,1278 puan ile 51 bin 756'ncı kişi YTÜ Elektrik Mühendisliği'ni kazanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Bin?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması her yıl değişir. Ancak, 2023 yılında 369,81961 puan ile 12 bin 129'uncu kişi YTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'ni kazanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kaç Puan?

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2023 yılında 426,70036 puan olup en son 24 bin 127'nci kişiyi almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 439,38869 puan ile en son 16 bin 841'nci Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dünya sıralaması, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre 401-500 bandında yer alırken, World University Rankings verilerine göre 1001-1200 bandında bulunmaktadır. Bu veriler, üniversitenin dünya çapında tanınan bir eğitim kurumu olduğunu göstermektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) Bölümleri

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Bölümü

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomühendislik Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Fizik Bölümü

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Bölümü

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İstatistik Bölümü

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

Matematik Bölümü

Matematik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Mimarlık Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Fotoğraf ve Video Bölümü

İletişim ve Tasarımı Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde Hangi Bölümler Var?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Fizik Bölümü

İstatistik Bölümü

Kimya Bölümü

Matematik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

İşletme Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Bölümü

Biyomühendislik Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü

Matematik Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

İletişim Tasarımı Bölümü

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

Sanat Bölümü

Havacılık Elektroniği Bölümü

Beden Eğitimi Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sertifika Programları Nelerdir?

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Proje Yönetimi Sertifika Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)

İş Analizi Eğitimi

Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Yönetimi Sertifika Programı

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı

Müzik Terapi Kuramsal Eğitimi

Çocuk Resimlerinin Analizi Sertifika Programı

Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifikası

Uygulamalı Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Modeli Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

​STEM Eğiticinin Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Okul Öncesi STEM Eğiticinin Eğitimi Programı

Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı

Çoklu Duyusal Öğrenme Modelli Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

Masallarla Sorun Çözme Eğitimi

Yönetim Sistemleri Sistem Uygulayıcısı

AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı

Risk Yöneticiliği Sertifika Programı

Torrance Yaratıcı Düşünme Sözel Eğitimi

Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Programı

VUCA ve Değişim Yönetim Eğitimi

Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Eğitimi

Otomotiv Kalite Yöneticiliği Programı

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Sertifika Programı

Adli Trafik Kusur, Hasar ve Değer Kaybı Sertifika Programı

DPO Veri Koruma Sorumlusu Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

E-İhracatın Yıldızları Eğitimi

TÜZYEV Kış Programı

