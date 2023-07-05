Yıldız Teknik Üniversitesi, teknik ve mühendislik alanında ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Yıldız Teknik Üniversitesi, mühendislik, mimarlık, işletme, fen-edebiyat, mimarlık ve tasarım gibi birçok farklı alanda bölümlere sahiptir. Öğrenciler kendi ilgi ve yeteneklerine göre birçok seçenek arasından tercih yapma imkanına sahiptir.
Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi kaç puandan aldı? Her yıl değişen kontenjan ve başvuru durumuna bağlı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nin taban puanları da değişkenlik göstermektedir. Geçmiş yıllara ait taban puanları, üniversitenin resmi internet sitesi veya ÖSYM'nin yayınladığı veriler üzerinden öğrenilebilir.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü teknik üniversitelerinden biridir. 1911 yılında kurulan üniversite, İstanbul'da bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi, 1982 yılında devlet üniversitesi statüsüne kavuşmuştur.
Tarihçe
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tarihçesi, 1911 yılına dayanmaktadır. Bu tarih, Kondüktör Mekteb-i Âlisi'nin kuruluş tarihini temsil eder. Bu okul, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Üniversite, 1982 yılında devlet üniversitesi statüsüne kavuşmuştur.
Kampüsler
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin üç ana kampüsü bulunmaktadır: Yıldız Merkez Kampüsü, Davutpaşa Kampüsü ve Ayazağa Kampüsü. Bu kampüsler, üniversitenin farklı fakültelerine ve bölümlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Akademik Birimler
Yıldız Teknik Üniversitesi, birçok farklı akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Üniversite, ayrıca çeşitli araştırma merkezlerine ve laboratuvarlara da sahiptir.
Öğrenci Yaşamı
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı, birçok farklı etkinlik ve kulüple renkli hale getirilmiştir. Üniversitede, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre birçok farklı kulüp bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyen çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Toplum
Yıldız Teknik Üniversitesi, topluma hizmet anlayışı ile bilinir. Üniversite, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, üniversite, bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri ile toplumun gelişimine katkı sağlamaktadır.
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Bilgisayar Mühendisliği
|459,86273
|8.476
|100+3
|SAY
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|276,47105
|213.618
|40+1
|SAY
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
|363,88031
|76.869
|70+2
|SAY
|Biyomühendislik
|351,3801
|90.344
|70+2
|SAY
|Biyomühendislik (İngilizce)
|364,66632
|76.044
|60+2
|SAY
|Çevre Mühendisliği
|315,97147
|136.596
|70+2
|SAY
|Elektrik Mühendisliği
|390,1278
|51.756
|130+4
|SAY
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|423,51815
|26.123
|100+3
|SAY
|Endüstri Mühendisliği
|426,70036
|24.127
|80+2
|SAY
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|439,38869
|16.841
|50+2
|SAY
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|300,08087
|163.366
|60+2
|SAY
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Fizik
|271,41914
|226.256
|80+2
|SAY
|Fotoğraf ve Video
|317,91073
|69.941
|40+1
|SÖZ
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|388,76072
|15.602
|50+2
|DİL
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|384,24844
|57.003
|80+2
|SAY
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|351,49049
|90.209
|70+2
|SAY
|Gıda Mühendisliği
|332,56982
|113.046
|70+2
|SAY
|Harita Mühendisliği
|284,89579
|193.949
|90+3
|SAY
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce)
|372,48277
|68.151
|50+2
|SAY
|İktisat
|309,88028
|124.460
|100+3
|EA
|İktisat (İngilizce)
|353,46014
|43.517
|50+2
|EA
|İletişim ve Tasarımı
|368,59681
|12.737
|60+2
|SÖZ
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|373,52762
|67.138
|60+2
|SAY
|İngilizce Öğretmenliği
|423,06777
|7.641
|60+2
|DİL
|İnşaat Mühendisliği
|340,19986
|103.582
|130+4
|SAY
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|359,61889
|81.206
|60+2
|SAY
|İstatistik
|310,7446
|144.907
|80+2
|SAY
|İşletme
|317,34775
|106.525
|90+3
|EA
|İşletme (İngilizce)
|350,75266
|47.122
|50+2
|EA
|Kimya
|310,79958
|144.820
|100+3
|SAY
|Kimya (İngilizce)
|343,29233
|99.871
|50+2
|SAY
|Kimya Mühendisliği
|384,72075
|56.591
|80+2
|SAY
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|396,4328
|46.546
|70+2
|SAY
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|402,59571
|41.341
|70+2
|SAY
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|411,82375
|34.091
|50+2
|SAY
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|255,9159
|343.115
|40+1
|EA
|Makine Mühendisliği
|403,56465
|40.592
|210+6
|SAY
|Matematik
|342,29089
|101.109
|80+2
|SAY
|Matematik Mühendisliği
|400,43601
|43.145
|100+3
|SAY
|Matematik Mühendisliği (İngilizce)
|411,22322
|34.558
|70+2
|SAY
|Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|1
|SAY
|Mekatronik Mühendisliği
|407,87074
|37.160
|60+2
|SAY
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
|420,44845
|28.160
|50+2
|SAY
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|1
|SAY
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|367,43441
|73.218
|100+3
|SAY
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|385,42349
|55.952
|50+2
|SAY
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sıralaması
|Kontenjan
|Puan Türü
|Mimarlık
|382,28501
|58.814
|130+4
|SAY
|Mimarlık (İngilizce)
|396,07043
|46.853
|70+2
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|380,79571
|60.177
|80+2
|SAY
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|369,81961
|12.129
|60+2
|SÖZ
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|336,12441
|69.183
|70+2
|EA
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|306,95984
|94.818
|60+2
|SÖZ
|Sınıf Öğretmenliği
|331,41204
|77.529
|60+2
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|302,35253
|144.555
|80+2
|EA
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|340,32209
|35.152
|50+2
|SÖZ
|Şehir ve Bölge Planlama
|273,88699
|220.116
|80+2
|SAY
|Türk Dili ve Edebiyatı
|323,21204
|59.860
|70+2
|SÖZ
|Türkçe Öğretmenliği
|371,84068
|11.209
|60+2
|SÖZ
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Devlet mi, Özel mi?
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Türkiye'deki devlet üniversitelerinden biridir. Dolayısıyla, özel bir üniversite değildir. Devlet üniversitesi olması nedeniyle, YTÜ'de eğitim almak için öğrenim ücreti ödemezsiniz.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Paralı mı?
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) devlet üniversitesi olduğu için paralı değildir. Ancak, YTÜ öğrencileri, diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi, yemekhane, yaz okulu, ders kaynakları gibi hizmetler için belirli ücretler ödemektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Dünyada Kaçıncı Sırada?
Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 401-500 bandında yer almaktadır. World University Rankings verilerine göre ise 1001-1200 bandında bulunmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kaç Puan?
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları her yıl değişmekle birlikte, 2023 yılında YTÜ'de eğitim almak için en az 255,9159 puan ve 343.115 başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
YTÜ Elektrik Mühendisliği Kaç Bin?
YTÜ Elektrik Mühendisliği başarı sıralaması her yıl değişmektedir. Ancak, 2023 yılında 390,1278 puan ile 51 bin 756'ncı kişi YTÜ Elektrik Mühendisliği'ni kazanmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Bin?
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması her yıl değişir. Ancak, 2023 yılında 369,81961 puan ile 12 bin 129'uncu kişi YTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'ni kazanmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kaç Puan?
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2023 yılında 426,70036 puan olup en son 24 bin 127'nci kişiyi almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü ise 439,38869 puan ile en son 16 bin 841'nci Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dünya sıralaması, Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre 401-500 bandında yer alırken, World University Rankings verilerine göre 1001-1200 bandında bulunmaktadır. Bu veriler, üniversitenin dünya çapında tanınan bir eğitim kurumu olduğunu göstermektedir.
Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) Bölümleri
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Bölümü
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Biyomühendislik Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
Fizik Bölümü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Matematik Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Fotoğraf ve Video Bölümü
İletişim ve Tasarımı Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde Hangi Bölümler Var?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
Biyomühendislik Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
İletişim Tasarımı Bölümü
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Sanat Bölümü
Havacılık Elektroniği Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sertifika Programları Nelerdir?
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Proje Yönetimi Sertifika Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)
İş Analizi Eğitimi
Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Yönetimi Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Gıda Güvenliği Yöneticiliği Programı
Müzik Terapi Kuramsal Eğitimi
Çocuk Resimlerinin Analizi Sertifika Programı
Gayrimenkulde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uzaktan Eğitim Sertifikası
Uygulamalı Psikolojik Sorunlara Çok Boyutlu Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Modeli Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
STEM Eğiticinin Eğitimi
Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi
Okul Öncesi STEM Eğiticinin Eğitimi Programı
Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı
Çoklu Duyusal Öğrenme Modelli Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi
Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)
Masallarla Sorun Çözme Eğitimi
Yönetim Sistemleri Sistem Uygulayıcısı
AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı
Risk Yöneticiliği Sertifika Programı
Torrance Yaratıcı Düşünme Sözel Eğitimi
Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık Programı
VUCA ve Değişim Yönetim Eğitimi
Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Eğitimi
Otomotiv Kalite Yöneticiliği Programı
Bilgi Teknolojileri Yönetimi Sertifika Programı
Adli Trafik Kusur, Hasar ve Değer Kaybı Sertifika Programı
DPO Veri Koruma Sorumlusu Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
E-İhracatın Yıldızları Eğitimi
TÜZYEV Kış Programı