Pastel Yapım tarafından Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Yıldız De Bana" yayın tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında 31 Mart cuma günü saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacak. Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz yer alırken yarışmanın kreatif direktörlüğünü Hamdi Alkan, moderatörlüğünü Deniz Tansel Öngel üstlendi.

Türkiye'deki yetenekli oyuncuları keşfetmeye yönelik olan programın başvuru formuna https://www.kanald.com.tr/yildiz-de-bana/yildiz-de-bana-basvuru-formu ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar elemelerden geçerek her hafta canlı performansıyla kıyasıya yarışacaklar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi