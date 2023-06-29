Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda güneş alerjisi geçirdiğini belirtti. Takipçileriyle son görüntüsünü paylaşan Atiksoy, sevenlerini endişelendirdi. Oyuncu, "Sırtım, kollarım ve yüzüm tamamen kıpkırmızı ve kabarık oldu. Ayrıca inanılmaz bir şekilde kaşınıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun derisi pul pul döküldü

Yıldız Çağrı Atiksoy, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki rolünün ardından popülerliği artan bir oyuncu olarak tanınmaktadır. Daha sonra "Savaşçı" ve "Kuruluş Osman" gibi başarılı yapımlarda da gösterdiği oyunculuk performansıyla adından söz ettirmiştir. Ancak, son dönemde yaşadığı güneş alerjisi nedeniyle zor günler geçiren Atiksoy, vücudunun kızararak kabardığını açıkladı. Oyuncu, yaşadığı acıyı anlatmak için son halini paylaştı.

Atiksoy, Instagram hesabından güneş alerjisinin neden olduğu durumu gösteren bir fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Güneş alerjisi oldum, iyi mi... Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor, kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram sürecinde geçer herhalde dimi ya."