AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin son 20 yılda birçok hizmete imza attığını ancak en önemlisinin terörün ülke gündeminden düşürülmesi olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, kentteki bir otelde Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, geçmişte Türkiye'nin doğusunda vatandaşların yeterince hizmet alamadığını ve "Devlet, Doğu'yu unuttu" şeklinde bir duyguya kapıldığını kaydetti.

Birçok hizmetin yapıldığını, barış ve kardeşlik ortamının sağlandığını aktaran Yıldırım, "20 yılda yaptığımız onlarca, yüzlerce iş var ama en önemlisi terörün bu ülkenin gündeminden düşürülmesidir. Hendek olaylarından sonra terör, Türkiye'de kimsenin gündeminde değil. Bu çok kıymetli bir şey. Terör topraklarımızda faaliyet yapamıyor. Bunun kalıcı olarak devam etmesi lazım." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde attığı adımlara işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki terörün amacı ne Kürtlerin ne Türklerin derdidir. PKK'nın 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de PKK diye bir sorunu var. Yıllardır kaynaklarımızı tüketti, insanlarımızı yok etti, askerlerimizi şehit etti. Bizi birbirimizden soğuttu. Bize düşen şey, Kürt, Türk, Laz ve Çerkez fark etmez, bin yıl önce bu topraklarda akit yaptık, dedik ki 'Birbirimizin meşrebini, mezhebini etnik kimliğini sormayacağız.' Yaşadığımız topraklar bizim ortak mülkümüzdür. Mülkün sahibi de Cenabı Allah'tır. Bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz çok belli. Aynı yaratanın kullarıyız. Peygamberimiz bir, mukaddes kitabımız bir, biz biriz beraberiz ve kardeşiz."

"Yüzde 32'yi 40 yapabiliriz"

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta bitmesini arzu ettiklerini ancak bu konuda milletin kararına da saygı duyduklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İzmir olarak 14 Mayıs'ın telafisini yapabiliriz. Burada yüzde 32'yi 40 yapabiliriz. Çok istemiyorum, yine Kılıçdaroğlu'na epey kalıyor. Gerçi bir işe yaramıyor verilen oylar. Çok da agresif davranmak istemiyorum. Verdiğimiz oy, kıymet ifade etmesi lazım. Cumhurbaşkanı açık ara önde tamamladı. Kılıçdaroğlu ile arasında 2,5 milyondan fazla fark var. İzmir'in 3 milyonun üzerinde seçmeni var. 3 milyonun üzerinde seçmeni taksim ettiğimizde şu anda Cumhurbaşkanı'mıza 14'ünde, 964 bin oy verildi. Toplamın 3'te 1'i kadar. İzmir bu açığı rahatlıkla kapatabilir. Türkiye'nin hiçbir yerine gerek kalmadan kapatabilirsiniz. Türkiye'nin özeti İzmir'de. Güneydoğu, Doğu, Konya, Balkan evladı var. İzmirli hemşehrilerim olarak bir güzellik yapalım, eksiği biz kapatalım, diyelim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı biz seçtik İzmir'den."

Seçimlerin kaybedeni olmayacağını kaydeden Yıldırım, "Tek üzülecek olan FETÖ, PKK ve onların arkasında ağababaları, ipleri elinde bulunduranlar. Bu seçimden herkes kazançlı çıkacak. Biz de tüm bu terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Göçmenler gidecekler, onların planı yapıldı"

Sığınmacılar konusuna da değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Göçmenler - keyfi bir şey değil - gidecekler, onların planı yapıldı. Gittikleri zaman orada yaşam korkusu olmaması lazım. Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları, onlara verecek değiliz. Bu abartılıyor, istismar ediliyor. Her şeye rağmen bu süreç başladı. 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi. İdlib'in kuzeyinde evler, okullar yapıldı, adeta şehir kuruldu. Onlar buraya yerleştiriliyor."

Enflasyon sorununu da çözeceklerini söyleyen Yıldırım, "Amaç, enflasyonu bırakalım kendi haline ücretleri arttıralım değil, bu sürdürülebilir bir yol değil. Amaç, enflasyonu kontrol altına alıp, bu şekilde taşların yerine oturmasını sağlamamız gerekiyor. Enflasyon ülkede olabilecek en kötü şeydir. Haksız servet transferidir. Bununla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra oluşan güçlü irade ile Türkiye Yüzyılı'na, Cumhuriyetimizin 100. yılına gayet iyi bir çıkış yapacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde ettiğini, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının yapılacağı 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçerek bu başarıyı taçlandıracaklarını kaydetti. (AA)