Zararlı bir şeyi daha başlangıçta zararsız hale getirmelidir.

" Yılanı küçükken ez , büyütme ha

Büyütürsen olur başına belâ."

( Mesti )

Kardeşlerim ;

Bekara hanım boşamak kolay derler , yiğidi öldür hakkını yeme , Sayın Akşener grup konuşmasında şöyle diyor ; "Sayın Erdoğan 21 yıldır deprem için ne yaptınız? "

Yapı yapan hırsız olunca cumhurbaşkanı ne yapsın.. Bilmiyor mu sayın Akşener , "hırsıza kilit tutmaz " ata sözünü.

Demesi gerekirdi ki ; belediye işbirliği ile seminerler düzenlenip, deprem norm'larına uygun yapılar yapılmış olsaydı az zayiat ile atlatılırdı bu felaket...

Muhalefet yapmanın da bir inandırıcılığı olmalı..

Ayrıca 4.5 yılda ne yaptın diyor , bu yılların 2 yılı , FETÖ mücadelesi , 2 yılı pandemi ve kalanı deprem. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı..

Bunlar eleştiride değere alınacak şeyler değil maalesef.

Bunlar bir kenara dursun, şu andaki seçim gündeminde ki konular önemli , Ülkemiz için tehlike arz eden oluşumları devletimizin organlarının içine sokmaya çalışmak , olabilecek hainliklerin ve entrikaların da kapısını aralamak demektir.

Bunun örneklerini yaşadık , yıllar önce kandildeki terör örgütlerinin talimatları ile kurulmuş siyasi oluşumları , yüce meclis çatısı altına sokanları milletimiz unutmuyor. Şimdi ise yine aynı davranış. Hani bir söz var ya huylu huyundan vazgeçmez..

Atatürk'ün partisi bu olmamalı...Atatürk askerine kurşun sıkanı affetmez ve cezanın en ağırını verirdi..

Siyasiler , sorumluluklarını bilmelidirler. Bir türlü Türk siyaset ideolojisi yerleşmedi...

Devlet idaresi kararlılık gerektirir ; Atatürk gibi kanserli bölgeye neşteri vuracaksın !

Vuracaksın ki kanser vücuda yayılmasın !

Yapmayınız !

" Karınca kanatlanınca , serçe oldum sanır kendini "

Dallanır budaklanır yayılır. Nice genç fidanları şehit veririz. Şu vatan topraklarına nice şehitler verdiğimiz yetmedi mi ?

Yapacağınız o hamleler size üçbeş oy kazandırır ama , bu vatana bir şey kazandırmaz hatta çok şey kaybettirir..

Bizim gözümüzde gayrimeşru , kanun nezdinde ise , resmi gözüken partileri milletimiz çok iyi tanıyor..

Uzak durunuz derim !

" Neylesin ölüm herkesin başında

Kim bilir nerde, nasıl kaç yaşında ?

Bir namazlık saltanatın olacak ,

Taht misali o musalla taşında "

( Cahit Sıtkı Tarancı )

Sevgi ve Saygılarımla.