Yıl 1974'ün prömiyeri gerçekleşti. Yapımcılığını Vigor Kültür Sanat'ın üstlendiği proje, 15 Haziran’da Dada Salon Kabarett, 24 Haziran’da ise Urla Dam’da seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Türk Pop Müziği’nin eşsiz yorumcusu ve sesi Tanju Okan’ın Hakan Meriçliler’in çok özel bir projesiyle anıldığı ‘’Yıl 1974’’ün prömiyeri gerçekleşti. Tanju Okan’ın ilk kez sahneye taşındığı proje Baba Sahne’de yapılan prömiyerle sanatseverlerle buluştu.

Yazan, yöneten, sahneleyen, söyleyen ve anlatan olarak Hakan Meriçliler imzası taşıyan ve Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği proje büyük ilgi gördü ve gösteri sonrası Meriçliler ayakta alkışlandı.

Kostümünden saçına, yürüyüşünden mikrofonu tutuşuna kadar Tanju Okan tarzıyla sahnede olan Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın dillerden düşmeyen şarkılarını; eşsiz yorumuyla zamansızlığını her dönemde koruyan, ayrılık ve sevda şarkılarını, canlı performansla piyanist Berktay Akyıldız eşliğinde seslendirdi. Şarkıların yanı sıra Tanju Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları samimi bir dille anlatı olarak sahneye taşındı.

Tanju Okan’ın hayatının heyecan, zorluk, aşk dolu dönemlerine değinilen projede; Okan’ın en güzel şarkılarını bu dönemde yaptığı bilinen ve kariyerinin en önemli noktası olan 1974 yılına odaklanılıyor.

Tek perdelik performansta Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın unutulmazları arasında yer alan ‘’Öyle Sarhoş Olsam ki’’, ‘’Kaderim’’, ‘’Dostlarım’’, ‘’Var mısın İçelim?’’, ‘’Seni Hayatımca Sevdim’’, ‘’Hasret’’, ‘’Bilsem ki’’, ‘’Kadınım’’, ‘’Deniz ve Mehtap’’, ‘’Deli Gibi Sevdim’’ olmak üzere on şarkıyla, izleyenlere eşsiz bir dinleti sundu.