Uzmanlar deprem bölgesinde molozların kaldırılması, taşınması ve depolanması süreçlerinde çalışanların ve bölgede yaşayanların asbeste maruz kaldığı uyarısı yaptı.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan, Kahrammaraş merkezli depremlerden sonra yıkılan eski binlarda bulunan çok zehirli bir madde olan asbest, özelikle yıkıntıları kaldıran ve bölgede yaşayan halk için ciddi bir sağlık problemi oluşturuyor. Asbestin açığa çıkıp havayla buluşmasından sonra ortalığa çıkaz gazın çeşitli kanser hastalıklarına sebep oluyor.

Yetkililer özellikle deprem bölgesinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ