Hatay'ın binlerce yıl geriye uzanan tarihinin, camilerinin, kiliselerinin, havralarının, tarihi binalarının ve kentin mistik sokaklarının yıkımdan önce çekilmiş son fotoğrafı “Garaz”,İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Gerçek olaylardan esinlenilen mitoloji, tarih ve siyasetin iç içe geçtiği roman, aynı zamanda sınıf çatışmasını, aile ilişkilerini ve toprak sevgisini de kelimeleriyle dokuyor.

“Garaz”, yarattığı karakterlerin güçlü kişilikleriyle okuru gerçek bir kurguya dahil ederken, hız kesmeyen sürükleyici olaylarıyla da heyecanlı bir anlatım sunuyor.

Romandan alıntılar:

“Bu topraklar benden daha yürekli birini barındıramaz. Şimdi ise uğradığım ihanetlerin ağır yükü altında gevşemiş menteşeler gibi gıcırdıyorum,”

“Ağaçtan ne farkı vardı ki insanın? Dalı kırılmaya görsün, yaprakları kadar düşleri olsa ne yazardı.”

“Ey tabiat ana! Bir duvar ustası gibi şu kovuğun girişlerini kalın ağaç kabuklarıyla örsen, beni saklasan. Çürüyen bedenime acıyan reçineler kemiklerime aksa.”

“Aslında gitmemeliydi. Kendisi de biliyordu ama bilmek, bazen yağmurun teneke çatılarda çıkardığı sesi ancak dindiğinde duyabilmek gibiydi.”

Arka Kapak Yazısı:

Binlerce yıl geriye uzanan bir tarih, sayısız medeniyete yapılan ev sahipliği ve üç büyük dine sahne olmuş topraklar… Tüm zamanların şehri Hatay’da güç savaşı başlıyor.

Dünyayı yerinden oynatacak; dinler ve kültürler arasında kargaşa yaratacak büyük planın perde arkasındaki gizil güç, onun “gölge” oyuncuları ve şehrin gerçek sahipleri arasında tansiyonu hiç düşmeyen bir mücadele yaşanıyor.

Bu kavganın tam ortasında ise eski bir aşkın hazin gerçekleri gün yüzüne çıkıyor. Zahit ve Kemal… İki kardeşin bir kadın için beslediği imkânsız aşk, bu mistik şehrin sokaklarında, hiç beklenmedik bir psikolojik gerilimin içinde son buluyor.

Mitoloji, tarih ve siyasetin iç içe geçtiği elinizdeki roman zihinlerde iz bırakacak bir kent panoraması çiziyor. “Garaz”, okuru olağanüstü kurgusuyla sınırları zorlayacak bir oyuna davet ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ