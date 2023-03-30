İki yıllık bir aranın ardından müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Yiğit Kaya, “Bu şarkı benim için bir geri dönüşün başlangıcı gibi. Çok düşündüm, çok yazdım ve besteledim bu süreçte. Artık kendimi ifade etme vakti” diyor.

31 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak “Dön Artık” şarkısı ile Yiğit Kaya, her ne kadar sitemle dolsak da hayatın devam ettiğini hatırlatıyor. Sanatçı bu şarkı için, “Her ne kadar aforizma gibi duyulsa da aşkla alakalı protest bir tavır var nakaratta” diye de ekliyor.

“Dön Artık” 31 Mart’ta lyric videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ