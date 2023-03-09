Yetim Vakfı, ihtisas alanı olan kimsesiz kalan çocuklara destek olmak için seferberlik başlattı.

Depremde başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır ve Elazığ’da son yüzyılın en büyük yıkımı yaşanırken 46 bin 104 kişi hayatını kaybetti. Sahada yapılan araştırmalara göre depremin yıkıcı etkisi 1000 kilometrekarelik alanda hissedilirken 10 ilde acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu. Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz ilk günden itibaren ‘İyiliğe Tutunma Vakti’ kampanyasıyla bölgede başlattıkları seferberliğe dikkati çekerek bir ayda 20 milyondan fazla yardımı depremzedelere ulaştırdıklarına dikkati çekti. Başkan Yılmaz, deprem sürecinde Adıyaman ve Hatay’a kurdukları iki ayrı afet koordinasyon merkeziyle bölgedeki bütün şehirlere yönelik acil ihtiyaç temini ve psikososyal destek faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çekti. Yılmaz, bugüne kadar 41 TIR dolusu gıda, su, hijyen, giyim ve ev eşyasını off road araçlarla bölgenin en ücra köşelerinde yaşayan depremzede ailelere varıncaya kadar gönüllü ekiplerin desteğiyle ulaştırdıklarını vurguladı.

7 MİLYON YETİME DESTEK

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, deprem sonrası yardım faaliyetlerinde ikinci aşamanın psikososyal destek çalışmaları olduğunu belirterek bölgede başlattıkları uzun soluklu çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Yılmaz, devasa büyüklükteki depremin ardından yurt içinde yıkıma uğrayan şehirlerde anne ve babasını kaybeden çocuklarla anne ve babası hayatta olduğu halde sosyal yetim sayılan çocuk sayısının 4.5 milyonu bulduğunu söyledi. Yılmaz aynı şekilde depremden etkilenen Suriye’de ise bu sayının 2.5 milyonu bulduğunu ifade ederek toplamda bölgedeki 7 milyon yetim çocuğa kol kanat germek için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

DESTEK BAŞVURUSU

Yetim Vakfı, depremde yetim kalan çocuklara destek olunması noktasında web sitesi üzerinden yapılacak başvurulara karşılık her türden talebi değerlendiriyor. Bu kapsamda bütün hazırlıklarını tamamlayan vakıf bir yandan bölgede kurduğu psikososyal çadırlarda destek faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da yurdun herhangi bir şehrine sığınmış depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak adına seferberlik başlattı. Bölgede ve bulundukları şehirlerde yetim çocukların durumları bildirildiği takdirde söz konusu ihtiyaçların karşılanması noktasında vakıf ekipleri destek faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KİTAP

Diğer yandan Yetim Vakfı gönüllüleri deprem bölgelerinde yaşayan bütün YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere test kitaplarını temin etmek için kampanya başlattı. ‘Kaybedecek Zaman Yok, Bir Mesajın Yeter' sloganıyla başlatılan proje kapsamında 7 Nisan tarihine kadar öğrenciler yardımcı kitap talebinde bulunabilecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ