Yetersiz uykunun vücuda zararları şöyle:



-Obezite Riskini Arttırıyor: Gece uykularını 6 saatten daha az uyuyanlarda, iştahta artış ve yüksek kalorili besinleri tüketme ihtiyacı doğabiliyor. Az uyumak, vücudumuzdaki hormonlar üzerinde de değişikliğe sebep oluyor. Yetersiz uyku, iştahı tetikleyerek obeziteye davetiye çıkartıyor.

-Beyin Kanaması ve Felç Yapabiliyor: Yetersiz uykunun Amerika’da yapılan araştırmalar ile beyin kanaması ve felç olasılığını tetiklediği kanıtlanmış durumda. Ortalama altı saatten az uyku uyuyanlarda, zamanla bu gibi hayati tehlike doğuran sorunlar yaşanabiliyor.

-Hafıza Kaybı ve Bilinçsizlik: Kalitesiz ve az uyumak, daha unutkan bir insan haline gelmenize neden oluyor. Uzun süre uykusuzluk sorunu yaşayanlardansanız; öğrenme, kavrama ve bilinçle ilgili sorunlar yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Yeterince uyumamak, beyinde kalıcı hasarlara yol açtığından ciddi alınması gereken bir sağlık sorunudur.

-Diyabet Hastalığına Yol Açabilir: Tip 2 diyabet riskini tetikleyen kalitesiz ve az uyumak, bireyleri insüline karşı daha az duyarlı hale getiriyor. Yapılan araştırmalar kaliteli ve her gece altı saatten fazla uyuyanların, şeker hastalığına yakalanma riskini en aza indirdiğini belirtiyor.

-Kalp Hastalıklarına Neden Oluyor: Vücudumuz yeterli uzunlukta uyumadığında, daha yoğun bir şekilde kimyasallar ve hormon salgılamaya başlıyor. Düzenli uyku uyuyanlara oranla, yeterince uyumayanlar %48 daha fazla risk altında bulunuyor. Az uymak; damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği gibi de sağlık sorunları yaşayabiliyor.

-Bağışıklığı Düşürüyor: Uyku sorunu yaşayan kişiler daha kolay bir şekilde grip ve soğuk algınlığına yakalanırlar. Bunun sebebi ise az uyku uyumanın, bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesidir. Yeterince uyuyamadığında beden, dinlenemiyor ve kendin yenileyemiyor.

-Kanser Oluşumunu Tetikliyor: Yapılan çalışmalarda; gecede altı saatten daha az uyuyan 1240 bireyde, kötü huylu bağırsak polipleri saptanmıştır. Aynı zamanda günlük uyunması gereken saatten daha az uyuyan kişilerde, kolon kanseri veya göğüs kanseri görülmesi bu iki durumu birbirinin tetiklediğini ortaya koyuyor.

-Depresyon ve Stres Yaşatabiliyor: Beyin üzerinde oldukça etkili olan kalitesiz ve yetersiz uyku, birkaç günden fazla devam etmesi durumunda, depresyon ve stres yaşanmasına neden olabiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ



