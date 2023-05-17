Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalmasına sinirlenen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakarettu bulundu.

Sana söz yine baharlar gelecek

Salkım, canlı yayında şunları söyledi: "Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ'nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim kim? Siz de HÜDA PAR'cı değil misiniz ? HÜDA'da ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah'a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz."

"Siz getirdiniz PKK'yı"

"Afgan, Suriyeliyi çok güzel doldurdunuz. biliyoruz biz Allah'ı, o işler kafayı örterek olmuyor . Sizi edepsizler ordusu. Kafanız belden aşağısı ile bozdunuz. PKK ha Siz getirdiniz PKK'yı. Pensilvanya'ya gidenler sizden haddi hesabı yok, sanatçıların içinde de. Buradan bir isimler sayarım var o zaman görürsünüz. Ben sizin o cahil tayfanızı taa içini görüyorum bizim midemiz bulanıyor."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi