14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Yeşil Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarının geniş çaplı bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek verme kararı alındı.

Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, bugün yayımlanacak olan sonuç bildirgesinde kararın gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirecek. İki parti, 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde odak noktanın bu seçim olması konusunda fikir birliğine vardı.

Tüm enerjinin 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tura aktarılması ve muhalefetin seçimi kazanması için çalışılması gerektiği kararlaştırıldı. Parti örgüt ve yöneticileri sahada aktif bir şekilde yer alacak ve seçmeni ikinci turda da sandığa gitmesi için motive etme odaklı çalışmalar yürütecekler.

Yeşil Sol Parti, ikinci tura giden süreçteki tavrının birinci turdan farklı olmayacağını belirtti. Ancak, büyük mitingler yerine hedef odaklı toplantılar ve buluşmalar organize edileceği ifade edildi.

Mevcut seçim sonuçları, partinin oylarındaki düşüş ve gelen eleştiriler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri, bu konudaki tartışmaları cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun tamamlanmasından sonra derinleştirerek sürdürme kararı aldı.

Yenigün Haber Merkezi