SİİRT (AA) - Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Yeşil Sol Parti bilge ağaçtır. Bu bilge ağacın altında bütün insanlarımızın toplanması ve ortak mücadele etmesi mümkündür." dedi.

Akın, Siirt merkez Yeni Mahalle'deki seçim bürosu açılışında, Yeşil Sol Partinin 11 yıl önce kurulduğunu ve HDP'nin kurucu partilerinden olduğunu söyledi.

Yeşil Sol Partinin bütün rengi ve kimliği ile Kürtlerin, Türklerin, Arapların ortak partisi olduğunu belirten Akın, "Yeşil Sol Parti bilge ağaçtır. Bu bilge ağacın altında bütün insanlarımızın toplanması ve ortak mücadele etmesi mümkündür. O nedenle biz buradan şunu söylemek isteriz, bu rejimi değiştirmek, bu rejimin sonrasında bir baharı birlikte yaşamak istiyoruz." dedi.

Akın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandıklara ve oylarına sahip çıkacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı yapıldı.

Açılışta, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Yeşil Sol Parti Siirt milletvekili adayları ve bazı partililer katıldı.