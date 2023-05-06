Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?
- Kadrolu ve sözleşmeli devlet memurları ve memurluktan emekli olanlar
- Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ve TBMM'den emekli olanlar
- Belediye başkanları ve bu görevden emekli olanlar
- Devlet sporcusu statüsünde görev alan sporcular
- Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi önceden devlete bağlı olan kurumlar. Ancak bu kurumlar özelleşmeden önce göreve başlamış olmak gerekiyor.
- Özelleşmeden önce Türk Telekom'da çalışmaya başlayanlar
- Baroya bağlı avukatlar. Avukatların yeşil pasaport sahibi olabilmeleri için en az 15 yıl baroya bağlı olmaları zorunluluğu vardır.
- Devlet adına çalışan kişilerin aileleri
- Kamu çalışanları
YENİGÜN HABER MERKEZİ