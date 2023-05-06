Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?

- Kadrolu ve sözleşmeli devlet memurları ve memurluktan emekli olanlar

- Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ve TBMM'den emekli olanlar

- Belediye başkanları ve bu görevden emekli olanlar

- Devlet sporcusu statüsünde görev alan sporcular

- Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi önceden devlete bağlı olan kurumlar. Ancak bu kurumlar özelleşmeden önce göreve başlamış olmak gerekiyor.

- Özelleşmeden önce Türk Telekom'da çalışmaya başlayanlar

- Baroya bağlı avukatlar. Avukatların yeşil pasaport sahibi olabilmeleri için en az 15 yıl baroya bağlı olmaları zorunluluğu vardır.

- Devlet adına çalışan kişilerin aileleri

- Kamu çalışanları

YENİGÜN HABER MERKEZİ