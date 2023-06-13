A, B, C ve K vitamini deposu olan, kahvaltı sofralarının ve salataların vazgeçilmezi salatalığın beyin ve kalp sağlığından cilt bakımına birçok faydası vardır. Salatalığın kendisi faydalı olduğu kabukları da çok faydalıdır. Peki hem salatalığın hem salatalık kabuklarının faydaları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde...

Salatalığın Faydaları Nelerdir?

-Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Vücudun su ve elektrolit düzeyinin belirli bir ölçüde tutulmasına (hidrasyon) yardımcı olur.

-Kan şekerini düşürür.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-İçeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur.

-Meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri ve prostat kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

-İçerdiği vitamin ve mineraller ile beyin sağlığını korur.

-Böbreklerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.

-Cildi nemlendirir.

-Yaşlanma belirtilerini geciktirici özelliği vardır.

-Siyah noktaları temizler.

Salatalık Kabuğunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Salatalık kabuğunu cildinizde bir süre bekletin. Bu sayede, cildinize canlılık gelecektir. Ayrıca hücrelerin canlanmasına yardım ederek, yüzünüzde dengeli bir parlaklık kazandıracaktır.

Salatalık kabukları cildinizi nemlendirecek ve gözeneklerinizi sıkılaştıracaktır.