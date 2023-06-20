TRT 1'in sevilen dizisi Yeşil Deniz yıllardan sonra yeniden karşınızda. Acaba Yeşil Deniz Milenyum nereden izlenir? Yeşil Deniz Milenyum Trt 1'de yayınlanacak mı? Peki Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları kimler? Dizinin konusu kaldığı yerden devam mı ediyor? Trt'de Yeşil Deniz Milenyum 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeşil Deniz Milenyum TRT 1

Yeşil Ova ve sadıçlarrr...Ufak bir yere sıkışıp kalan ve gömü bulmak için koşturan dört kafadarın hikayesi yeniden karşımızda. Radyocu İsmail, Makgayvır Süleyman, Eskici Emin ve Müezzin Cemil gibi karakterlerimizin hikayesini anlatan Yeşil Deniz yenilendi. Yeni hikayesi ve karakterleri ile Yeşil Deniz Milenyum TRT 1 ekranlarında olacak. Peki yenilenen Yeşil Deniz Milenyum dizisi hakkında neler biliyoruz?

Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Özarslan oturuyor. Senaryosunu ise Ali Kara, Teoman Gök ve Mustafa Becit kaleme alıyorlar. Dizimiz en son Radyocu İsmail'in Yeşil Ova'yı terk etmesi ile sona ermişti. Yeşil Deniz Milenyum ile İsmail'in yokluğunda geride kalanlar ile başlıyor. Ve sonrasında İsmail dönüyor ve hikaye yeniden başlıyor. Yeri gelip güldüren, yeri gelip hüngür hüngür ağlatan Yeşil Deniz efsanesi karakterlerine hemen göz atalım.

Yeşil Deniz Milenyum oyuncuları isimleri

Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Burak Alkaş,ve Ali Barkın'dan oluşan sadıçlar dörtlüsü yani İsmail, Süleyman, Emin ve Cemil dizimizde yeniden karşımıza çıkıyorlar. Tabi Ersin, İsmail'in yengesi, Cemil'in eşi Safiye, caminin hocası Mehmet Ali Hoca ve kahveci Fikri karakterlerimiz aynen duruyorlar.

Burak Serdar Şanal / İsmail

Mert Turak / Maggayvır Süleyman

Ali Barkın / Eskici Emin

Burak Alkaş / Müezzin Cemil

Emin Gürsoy / Hicabi Makasçı

Nuri Gökaşan / Kamil

Nalan Yavuz / Cemile

Güneş Sayın / Sibel

Elvan Dişli / Emine

Şive Şenözen / Safiye

Erencan Vurucu / Bahri

Berke Acar / Ersin

Yağız Çam / Semih

İbrahim Raci Öksüz / Kahveci Fikri

Musa Zindan / Tüccar Namık

Alaaddin Sakar / Mehmet Ali Hoca

Nursel Demirkaya / Yıldız

Cemre Yeşil / Fatma Girik

Doğan Yağcı / Hüseyin

Sabriye Günüç / Atiye

Yeşil Deniz Milenyum hangi gün hangi kanalda?

Merakla beklenilen Yeşil Deniz Milenyum dizisinin 1. bölümü 19 Haziran Pazartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Diğer bölümlerin de pazartesi günü TRT 1'de yayınlaması bekleniyor ama eğer yayınlanmazsa TRT'nin Tabii platformunda dizi yayınlanmaya devam ediyor olacak.

Yeşil Deniz Milenyum nereden izlenir?

Peki Yeşil Deniz Milenyum dizisi nereden izlenir? Dizi Tabii platformu için hazırlandı ve orada yayınlanmaya başlandı. TRT 1 diziyi tanıtmak için 1. Bölümü yayınladı. Yoğun istek üzerine TRT'nin tüm bölümleri televizyondan yayınlamasını bekliyoruz. Ama TRT yayınlamazsa TAbii platformunda diziyi izleyebilirsiniz.

Yeşil Deniz Milenyum Trt 1'de yayınlanacak mı?

Tabii platformunda yayına başlayan Yeşil Deniz dizisi TRT 1'den ilk bölümü ile yayınlandı ama devam için bilgi verilmedi. Yapılan yorumlar üzerine kanalın tüm bölümleri televizyonda yayınlanması muhtemel. 26 Haziran günü ikinci bölümün yayınlamasını merakla bekliyoruz. Bakalım Yeşil Deniz Milenyum TRT'de yayınlanacak mı, yoksa Tabii platformundan mı yayınlamaya devam edecek?

Yeşil Deniz Milenyum 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 yayın akışı şimdilik Pazartesi günü hangi dizinin yayınlanacağını belirtmiyor. Biz Yeşil Deniz milenyum dizisinin 2. bölümünün TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanmasını bekliyoruz. Tabii platformuna üye olursanız 2. bölümü oradan izleyebilirsiniz. Tabii ücretli mi diye çok merak ediliyor. İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olan Tabii platformu ileride ücretli sisteme dönecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ