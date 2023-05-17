Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan Beydağ Int Yapı 47.Yeşil Bursa Rallisi, 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla 19-21 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştiriliyor. Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ralli 19 Mayıs Cuma akşamı 20.00’da Sheraton Bursa önünde gerçekleştirilecek olan start seremonisi ile başlayacak rallide, ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 km. olan asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele edecekler.

34 ulusal ekibin haricinde, 34 Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası ve 7 historic ralli katılımcısının yer aldığı rallinin ilk günü 20 Mayıs Cumartesi günü saat 09.30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Otoparkı’nda yer alan servis alanından başlayacak. İlk gün; Delice, Sırma ve Dağakça etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 19.08’den itibaren sona erecek. Rallinin ikinci günü 21 Mayıs Pazar saat 09.00’da başlarken, Hüseyinalan ve Soğukpınar etapları ikişer kez geçildikten sonra saat 16.15’te Aloft Hotel Bursa önündeki finiş podyumunda son bulacak.

Yeşil Bursa Rallisi öncesinde Ümit Can Özdemir 29 puanla lider durumda yer alırken, onu 23 puanla Burak Çukurova ve 17 puanla Kağan Karamanoğlu takip ediyor. Markalarda Castrol Ford Team Türkiye ve Takımlarda GP Garage My Team lider durumda yer alırken, historic ralli klasmanında Kerim Tar ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası’nda ise Kemal Çetinkaya ilk sırada.