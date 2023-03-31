KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Yabancı Medya Derneği Başkanı Christian Feiland’ın organizatörlüğünde, KGK’nın İstanbul Cihangir’deki ofisinde buluşan basın mensupları, kendilerine ayrılan masalarda uzun süre sohbet etme fırsatı buldu. İstanbul'da görev yapan yabancı görsel ve yazılı basın kuruluşlarından 20’den fazla yabancı medya temsilcisinin katılım gösterdiği iftar öncesi kısa bir bilgilendirme yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, üyelere geldiği için tek tek teşekkür etti. Dim, “Bu mübarek günde yabancı gazetecilerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onlara ramazan heyecanımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Artık bu buluşmaların sayısını arttıracağız ve yabancı meslektaşlarımızla Türk gazetecilerinin daha sık bir araya gelmesini sağlayacağız” dedi. Konuklara, çorba, dolma, sarma, sebzeli kebap, pilav, salata ve tatlı ikram edildi. Etkinlik iftar sonrası içilen çay ve kahveyle son buldu.

İftarda, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik, yönetim kurulu üyesi Sertaç Virancık, Yaygın Medya Meclis Başkanı Buse Biçer, Dış Medya Meclis Başkan Vekili Benan Kepsutlu, yaygın medya meclis üyeleri, Ferhat Yıldırım, Ahmet Çoşkunaydın, Hayati Arıgan, Dursun Eker, Tolga Yenigün, Nalan Yazgan, Talip Bayram, Buğra İlikçi, Bulgaristan temsilcisi Nahide Ali Yumer ve Yunanistan Temsilcisi Anna Andreou, danışma kurulu üyesi Halit Akgül ve Emral Cömert ile Ekotürk TV sahibi Cengiz Özdemir de hazır bulundu.