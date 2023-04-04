Türkiye’nin yerli ve milli temizlik araçları ve ekipmanları üreten öncü şirketlerinden Kademe A.Ş., belediyelerin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge çalışmaları yaparak yüzde 100 yerli ve milli araçlar üretmeye devam ediyor.

Yerli yol süpürme aracı üretimi ile hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet eden Kademe A.Ş., aynı zamanda ithal yol süpürme araçlarına kıyasla satın alma ve kullanım maliyetlerinde yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Kademe’nin AGA 6000 ve AGA 2100 serisi, kamu ve özel sektörün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yol süpürme araçları belediyelerin gözdesi

Geçtiğimiz yıla oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan ilginin oldukça arttığını belirten Kademe Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak “Yerli ve milli ürünlerimize talep artıyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla kompakt yol süpürme araçlarına olan talep yüzde 270 arttı. Bu artış bizleri oldukça memnun ediyor. Yerli ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre hem satın almada hem de kullanım maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Belediyelerimizden de bu noktada olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana ürün gamını sürekli genişlettiklerini vurgulayan Albayrak, “Her geçen yıl ürün gamımıza yeni ekipmanlar ekliyoruz. Ar-Ge departmanımızla birlikte, her gelen talebin özel ilgi gerektirdiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.