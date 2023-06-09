Haber Girişi 2: Togg T10X'in 2023 fiyat listesi ve özellikleri, otomobil tutkunları arasında heyecan yarattı. Yerli otomobil üreticisi Togg, rekabetçi fiyatlarla tüketicilere farklı versiyon seçenekleri sunarken, yüksek performans ve çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. T10X, uzun menzil seçeneğiyle kullanıcıların daha uzun yolculuklar yapmasını sağlarken, otonom sürüş özellikleri ve akıllı asistan teknolojileriyle de sürüş deneyimini iyileştiriyor. Togg'un yerli üretim markası olarak gösterdiği başarılı adımlar, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki büyüme potansiyelini artırıyor.

Yerli otomobil üreticisi Togg'un 2023 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı. Togg T10X modeli için farklı versiyonlar ve fiyatlar sunuluyor. İşte Togg T10X'in fiyatları ve özellikleri:

1. T10X V1 RWD Standart Menzil

- Menzil: 314 km

- Motor Gücü: 160 kW

- İtiş Sistemi: Arkadan itişli

- Fiyat: 953.000 ₺

2. T10X V2 RWD Standart Menzil

- Menzil: 314 km

- Motor Gücü: 160 kW

- İtiş Sistemi: Arkadan itişli

- Fiyat: 1.055.000 ₺

3. T10X V2 RWD Uzun Menzil

- Menzil: 523 km

- Motor Gücü: 160 kW

- İtiş Sistemi: Arkadan itişli

- Fiyat: 1.215.000 ₺

Togg T10X, C segmentinde yer alan iki farklı SUV modelinden oluşuyor. Her iki araç da aynı altyapıya sahip ve motor güçleri 160 kW ve 320 kW olarak sunuluyor. Ayrıca uzun menzil paketi de seçenekler arasında bulunuyor.

Aracın iç mekanında sürücü takip sistemi, otonom sürüş ve sürücü asistanı gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca geniş bir ekran sistemi, dijital kokpit ve akıllı adaptif hız sabitleyici gibi teknolojiler de kullanıcılara sunuluyor.

Togg T10X'in 2. seviye otonom sürüş özelliğiyle kullanıcılara rahat bir sürüş deneyimi sağlanıyor. Yoğun trafik pilotu asistanıyla da kullanıcılar, 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırabiliyorlar. Bu özellik, 2023 yılında V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip modellerde aktif hale gelecek.

Motor seçenekleri ve batarya seçenekleriyle birlikte Togg T10X, çevreci ve performans odaklı bir elektrikli araç olarak dikkat çekiyor.

Yerli otomobil Togg'un fiyat listesi ve özellikleri, otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu fiyatlar ve özellikler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe yerli üretimin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

