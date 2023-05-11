Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye yüzyılına açılan kapı Togg'u ilçelerinde görmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Yücel, "Çok yakın zamanda Alanya'mızın sokaklarında yerli ve milli araçlarımız olacak. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Otomobili vatandaşlarla inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , yaptığı açıklamada, yerli ve milli olmanın değerini geç kalmadan anlamak gerektiğini söyledi.