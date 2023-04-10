Sözü, müziği Kübra Özdemir, düzenlemesin de Hakan Sunul’un imzası olan şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlendi.

Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Ünlü Sanatçı, slow şarkısı ile de adından bir kez daha söz ettirecek.

Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, sarı boğazlı kazağı ve yeni tarzı ile de beğeni toplayıp, ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık projesi için 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ