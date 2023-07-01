Malum tüm dünya TV’lertinde bir dizi furyası var. Türk dizileride Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden bir oldu. Özellikle Arap ülkelerinde ve latin Amerika’da Türk dizileri revaçta. Ancak son yıllarda yapımlarda biraz farklılıklar oluşmaya başladı. Özellikle eskive unutulmaz yapımlardan “Perihan Abla”adlı aile dizisindeki “Perihan Abla” rolüyle gönüllere taht kuran Perran Kutman yeni yapımları sosyal ve etik açıdan eleştriyor.

Kutman diyor ki;

“Eşini ve çocuklarını terk edip, kızı yaşındaki ile aşk yaşayan adam profilleri yazılıyor senaryolara ve büyük beğeni topladı diyorlar...

Bu tür dizileri izlemeyeceğiz diyenler var ama, bir okadar da beğeni topluyor öyle mi? Sırf vakit geçirmek için yazılmış basit senaryolara ne zaman son vereceksiniz?

İnançlar alay konusu olmuş, en önemlisi de saygı yok olmuş.

Eski yeşilçam kıymetlilerinin böyle yapımlarda yer almaması gayet normal.

Eski filmler AİLE olmayı öğretirdi...

Şimdi ki filmler ve diziler; nasıl ayrı yaşanır, nasıl eş aldatılır, aile düzeni nasıl bozulur, kadına şiddet nasıl yapılır, küçük yaşta eline nasıl silah alınır, cinayetler nasıl işlenir ...... ne yazık ki artarak varlığını sürdürüyor... Geldiğimiz nokta ürkütücü...

Bu nedenle, bizlere çok büyük görevler düşmektedir.

Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan filmlerin ve dizilerin kaldırılması gerekiyor.

Ayıya dayı demek bizde vardı da utanmadan basamak ve para uğruna babası yaşında adamlara aşkım demeye ne çok heveslilermiş kızlarımız.

Hem de bunlar eğitimli düzgün dediklerimizden olunca vay cahillere...

Gün geçtikçe bataklığa batıyoruz.”

Kutman’ın bu tepkisi bir çok kişi tarafından beğeni toplarken, toplumsal yaşamda açtığı yaraları ve ahlaki çöküşü de kendi bakış açısıyla değerlendiriyor.

Elbette şunu hatırlatma lazım, bir zamanlar çok eleştiri alan bir Amerikan dizisi vardı. Adı Dallas’tı. Ahlaki yapının sıfırlandığı o dizi toplumda öyle izler bırakmıştı ki ne zaman “alengirli(!)” bir yaşam bicimi görse “sanki Dallas gibi” yakıştırması yapılırdı.

Kutman’a göre bizim diziler Dallas’ı sollamış görünüyor.