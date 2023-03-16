Eyüpsultan'da saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahalleleri'nde bulunan 6 bin 500 konut için “Yerinde Dönüşüm” adıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 46 siteyi kapsayan saçak parseller adıyla tanımlanan alanda müteahhit-vatandaş işbirliği ile yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

36 YILLIK ÖĞRETMENLER SİTESİNDE YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Daha önce temeli atılan ve kaba inşaatları devam eden Didem Sitesi ve Maliye Blokları’nın ardından Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Öğretmenler Sitesi’nde de yerinde dönüşüm başladı. Otuz altı yıllık geçmişe sahip, Öğretmenler Sitesi, yerinde dönüşümle 384 birimden oluşan, depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşacak.

KAT MALİKLERİ HEM HÜZNÜ HEM SEVİNCİ BİR ARADA YAŞADILAR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve kat maliklerinin de katılımıyla Öğretmenler Sitesi’nde yıkım çalışmaları başladı. 36 yıldır kendilerine yuva olan binalarının yıkım çalışmaları sırasında kat malikleri hem hüznü hem de sevinci bir arada yaşadı. “Burada çok güzel anılar biriktirdik, çocuklarımızı burada büyüttük” diyen kat malikleri gözyaşlarını tutamazken, diğer taraftan da depreme dayanıklı binalara kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

“DEPREME DAYANIKLI, SAĞLAM BİNALARDA OTURACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

Üç yıllık zorlu bir süreçten sonra, tüm kat maliklerinin imzasıyla yerinde dönüşümün başladığını söyleyen Öğretmenler Sitesi sakinlerinden Ogün Demir, “Kat malikleri olarak göreve gelmekte birazcık geciktik ama sonunda hep beraber bir araya gelip kentsel dönüşüm projesine herkes imzasını attı. Şu an mutluyuz açıkçası. Aynı zamanda diğer sitelere de örnek bir proje teşkil etmesi açısından da önemli. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken başta olmak üzere firma yetkililerine ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz” dedi.

“33 YILDIR BURADA YAŞIYORUM; HEM SEVİNİYORUM HEM ÜZÜLÜYORUM”

33 yıldır Öğretmenler Sitesi’nde ikamet eden Saadet Alp ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“33 yıldır burada oturuyorum, hem seviniyorum hem de üzülüyorum. Bu manzarayı görünce çok duygulandım. İnşallah depreme dayanıklı dairelerimiz olacak. Allah başkanımız Deniz Köken’den razı olsun.”

“BAŞKAN DENİZ KÖKEN’İN ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ OLDU”

Öğretmenler Sitesi 219. ada kat maliklerinden Mutlu Şahin, “Yerinde dönüşüm uzun süredir beklediğimiz, saçak parsellerle birlikte Başkanımız sayın Deniz Köken’in çabaları sayesinde bu noktalara geldik. 2019 Marmara depremiyle birlikte biz çalışmalara başladık. Saçak parsel konusu ve mevzuattaki önümüzü kesen engeller sebebiyle kat maliklerinin inanılmaz yüksek bir meblağ ödeyerek yerinde dönüşüm yapması gerekiyordu. Bu süreçte, tıkandığımız noktada Deniz Başkan’ın projesi olan saçak parseller süreci onaydan ve imzadan geçti. Şu an hayırlısıyla yıkıma başlayacağız. Daha sonra da bir buçuk iki sene içerisinde güvenilir, sağlıklı, sağlam binalarımıza kavuşmayı temenni ediyoruz. Bu sebepten Deniz Başkan özelinde tüm Eyüpsultan Belediyesi’ne, emeği geçen herkese, çalışma arkadaşlarımıza, tüm kat maliklerine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“DENİZ BAŞKAN HEP YANIMIZDA OLDU”

Kat maliklerinden Zehra Şeyban ise, “Valla bu konu ile ilgili çok mutluyuz. Biz 1999 depreminden beri tedirgin bir şekilde yaşıyorduk evlerimizde. 3 yıldır bina temsilcilerimizle birlikte büyük bir çaba sarfettik, bu günlere geldik. Sayın Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’in saçak parsel konusunda çok büyük destekleri oldu, kendisine çok çok teşekkür ederim. Bize hem kentsel dönüşüm açısından hem bizim bloklar için çok büyük destekleri oldu. Hep yanımızda oldu, hep destekçimiz oldu. Bizimle birlikteydi” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH BİNAMIZDA SAĞLIKLI GÜNLERDE OTURURUZ”

1999 depreminden bir gün önce aldığı dairenin yıkım çalışmaları sırasında duygulanan Mehmet Kemal Güran, şu açıklamaları yaptı:

“105 parselde oturuyorum. 2019 yılından beri çalışmalarımız vardı. Dairemi 1999 yılında yaşanan depremden bir gün önce satın almıştım. Depremden her zaman korkuyorduk. Sağolsun komisyon arkadaşlarımız, bina sakinlerimiz destek verdiler. Deniz Başkan’ın da saçak parseller faydası oldu. Bugüne kadar geldik; inşallah binamızda sağlıklı günlerde otururuz.”

“BAŞKAN DENİZ KÖKEN’İN ÇOK BÜYÜK İYİLİĞİ OLDU”

1999 yılında yaşanan deprem sonrası hep korku içinde yaşadıklarını vurgulayan Şükran Kalan, “90 yılında girdik; iyiydi o zamanlar. 99 yılında deprem olduğu zaman korktuk, ondan sonra hep dönüşüm yapılsın diye bekledik, bu zamanı bulduk. Yıkıldığı için biraz üzülüyorum. Ben depremden çok korkan biriyim, salladığında kimseyi beklemeden kaçıyorum. Başkan Deniz Köken’in çok büyük iyiliği oldu” dedi.

“DEPREMİN ŞAKASI YOK”

Yaklaşık 30 yıldır Öğretmenler Sitesi’nde oturduğunu, 2019 yılında yaşanan deprem sonrası işi ciddiye almaya başladıklarını söyleyen Birsen Terzi Erol, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkes gibi bende burada yaşlandım, burada çocuklarımı büyüttüm. 99 depremini de burada yaşadık ama en son 2019 yılında yaşadığımız depremden sonra biraz daha bu işi ciddiye almaya başladık. 15. ve 16 blok olarak bu işi artık çözmek durumundayız dedik çünkü depremin şakası yok. Jeoloji mühendisi olan oğlumun da ısrarlarıyla kendi bloğumuzda bir takım toplantılar yaptık. Daha sonra yedi blok üzerinde çalışmaya başladık ama sonra hiçbir şey yapamayacağımızı gördük çünkü saçak parsel olayı vardı. Sağolsun Başkan Deniz Bey’in saçak parsel olayını netleştirmesi ile önümüz açıldı. Saçak parsel olmasaydı bu iş biraz zordu. Artık yeni binalarımızda oturacağız, bugünlerimize şükürler olsun. İnşallah biran önce biter sağlıklı bir şekilde evlerimize otururuz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi