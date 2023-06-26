Sanatçı Mürüvvet Durak’ın Anadolu’nun zengin kültür yapısını yerelden evrensele taşıdığı ‘Yerel Yansımalar’ isimli sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Mürüvvet Durak’ın Türk kültürel imgelerini farklı anlatımlarla estetik bir dille modernize ettiği resim sergisi, 30 Haziran’a kadar gezilebilir.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, sanatçı Mürüvvet Durak’ın ‘Yerel Yansımalar’ adlı sergisine Haziran ayı boyunca ev sahipliği yapacak. Eser temalarını Anadolu’nun kültüründen alan sanatçı, kültürel bellek oluşturarak, geçmişten bugüne dek mitler, inanç, ritüeller, gelenekleri özgün sembolik anlatımlarıyla kültürel imgelerle birleştirerek eserlerine yansıtıyor. Durak eserleriyle; Anadolu kültürünü batı kültürüyle sentezleyerek, semboller, Anadolu motifleri, kilimleri ve nazarlıklar konseptini estetik bir dille modernize ederek yerelden evrensele taşıyor.

Türk kültür imgelerinin geçmişten günümüze dek farklılığını çağdaş bir anlatıma dönüştüren sanatçı eserlerinde, Anadolu’nun zengin kültür yapısını yerelden evrensele taşımayı amaçlıyor.

Anadolu'da çeşitli şehirlerde etnik araştırmalar yaparak konseptini ‘Semboller’ ve ‘Nazarlıklar’ ile belirleyen Mürüvvet Durak, yerelden evrensele tüm geçmiş kültürlerin sembolik, mistik kültürel değerlerine özgü öğeleri kullanarak, kendi özgün yorumuyla birçok sanat severlerin beğenisini kazandı.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Haziran tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Mürüvvet Durak hakkında: 1981 yılında Isparta Senirkent’te doğan sanatçı, 1999 yılında Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar enstitüsü Sanat ve Tasarım, Plastik sanatlar bölümde yüksek lisansını tamamlamaktadır. Sanatçı, ulusal ve uluslararası çalıştay ve karma sergilerde yer almıştır.