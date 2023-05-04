İstanbul’un en önemli tarihi yerlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin uğrak yeri oldu.

Sarnıcın hemen kapı köşesinde kimsenin fark etmediği Milyon taşı ise yine turistlerce merakla inceleniyor. Milyon taşı uzun süre dünya saat ayalarının yapıldığı nokta olarak hizmet gördü.

Bu arada Yerebatan Sarnıcının tarihi değeri o kadar yüksek ki; Budapeşte’de birebir kopyası bile yapılmış. Kopya sarnıç yapılma nedeni ise son derece ilginç.

Romanlar ve filmlere konu olan sarnıcın uluslararası çapta tanınmasında etken olanlardan biride Dan Brown’ın 2013'te yayınlanan “Cehennem” adlı gerilim ve gizem romanına konu olması. Roman, 2016 yılında filme uyarlandı. Tom Hanks'in başrolde oynadığı filmde Yerebatan Sarnıcı bölümleri için Budapeşte'deki film platosunda sarnıcın birebir kopyası yapıldı ve sarnıcın tarihi dokusuna zarar vermemek için çekimler orada yapıldı.

Bizans imparatoru1. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıç, şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki bölgelerin su ihtiyacını karşılayan Hadrianus su yollarına bağlanmıştı. Osmanlılar da sarnıcı Sarayburnu ve Bahçe Kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak hizmet sundu;

FARK EDİLMEYEN TAŞ

Milyon Taşı, İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nın giriş kısmının yakınında bulunan bir taş. Bugüne kadar birçok kişinin fark etmeden yanından geçtiği bu taş, çok tarihi bir özellik taşıyor.

4. yüzyılda Roma İmparatoru I. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilen taş, İstanbul’a ulaşan Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünyadaki diğer şehirlerin İstanbul’a olan uzaklıklarının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıdır.

Hem Roma döneminde hem de Osmanlı döneminde savaşlarda mesafeler bu taş esas alınarak ölçülürdü.

1884 yılına kadar sıfır meridyeninin Milyon Taşı’nın bulunduğu İstanbul’dan geçtiği kabul edilirdi. Dolayısıyla dünyada birçok ülke saatlerini İstanbul’a göre ayarlardı. Hatta haritalar bu nokta esas alınarak hazırlanır ve yönler buraya göre bulunurdu. 1884’te Washington’da düzenlenen Uluslararası Meridyen Kongresi’nde başlangıç meridyeninin konumu İstanbul’dan İngiltere’nin Greenwich’e beldesine taşınmıştır.

Dünyadaki bazı şehirlerin Milyon Taşı’na uzaklıkları ise şöyle; Moskova - 1757 km, Mekke - 2407 km, Berlin - 1740 km, Roma - 1377 km, Paris - 2258 km, Tokyo - 8954 km, Londra - 2502 km

YENİGÜN HABER MERKEZİ