Dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen etkinliğin Türkiye ayağı, 10 – 11 Haziran tarihleri arasında İstanbul Alan Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Bu dansa gönül verenler başvurularını RedBull.com adresi üzerinden yapabilecek. Kazananlar ise Paris’te dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye finali Alan Kadıköy, İstanbul’da gerçekleşecek. RedBull.com üze rinden başvuru almaya başlayan yarışma kapsamında, 10 Haziran’da ön elemeler ve atölyeler gerçekleştirilirken, 11 Haziran’da ise kazananlar görkemli bir kapışma ile belirlenecek. Jüri üyeleri arasında B-Boy Fero, B-Girl AT ve B-Boy Menno’nun da bulunduğu yarışma, Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen dansçıların başvurusuna açık.

Dünya Finali Ekim’de Paris’te

Türkiye’nin de dahil olduğu 30’u aşkın ülkede düzenlenen yarışma kapsamında, her ülkenin kazananları bu yıl Ekim ayında Paris’te gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

2024 Olimpiyat Oyunları’na Hazırlık

Tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.

Biyograf i

B-Boy Fero

Ferhat Düz, dans etmeye televizyonda gördüğü bir reklam filminden ilham alarak başladı. 2008 yılında Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu’ndan mezun oldu ve 2012 yılında Danimarka’da kraliyet ailesine sunulan bir dans performansında yer aldı. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da uzman antrenör olarak gençlere ve üniversite öğrencilerine teori ve pratik dans performansı eğitimleri verdi. 2015 ve 2016 yıllarında Red Bull Anadolu Break turnesinde yer alan ana dansçılardan biriydi. Danimarka’da, İsveç’te ve Norveç’teki devlet okullarında breaking workshop’ları, hip-hop kültürü için dans ve kariyer seminerleri veriyor. İsveç’te “Dansare” ismiyle yayınlanan ve kariyer ile hobi farkını anlatan eğitici bir kitabı mevcut.

B-Girl AT

Finlandiya’lı B-Girl Anniina ya da herkesin onu bildiği adıyla B-Girl AT, Avustralya’da She Got Game, İngiltere’de World Championships, Almanya’da We B-Girls ve Portekiz’de gerçekleşen Eurobattle gibi yarışmalardan birincilikle ayrıldı. Kendine has tarzıyla Avrupa’nın ve Finlandiya’nın breaking dünyasına kazandırdığı en önemli B-Girl’leri arasında gösterilen B-Girl AT aynı zamanda Red Bull BC One Finlandiya’da ve dünya finallerinde de yarışmaya hak kazandı. Flow Mo Crew’ün bir üyesi olan B-Girl AT şimdi Red Bull BC One Cypher Türkiye’de jüri olarak yer alacak.

B-Boy Menno

Menno van Gorp, en başarılı ve rekabetçi b-boy'lardan biri. Neredeyse tüm büyük solo unvanları kazanan Menno, eşsiz tarzı ile sayısız başarı kazanmış ve binlerce hayran kazanmıştır. Üç kez Red Bull BC One şampiyonu olan Menno bu unvanlara 2014'te Paris'te, 2017'de anavatanı Hollanda'nın Amsterdam şehrinde ve 2019'da Mumbai'de ulaştı.

