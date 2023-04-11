Kirk Scroggs’un, yarı bitki yarı insan olan Russell’ın ortaokul maceralarını yazıp resimlediği Swamp Kid’in Gizli Defteri, genç okurları hem günlük tutmaya heveslendiriyor hem de çizimlerle kendini ifade etmeye cesaretlendiriyor. Swamp Kid’in Gizli Defteri’ni okuduktan sonra ortaokula bir daha aynı gözle bakamayacaksınız!

Ayrıntı Yayınları’nın ilk gençlik kitapları markası Dinozor Genç’in DC serisi, çizgi romanları ve Superman, Batman, Wonderwoman, Super Hero Girls, Black Canary gibi DC Comics kahramanlarını takip eden geniş bir okur kitlesi tarafından çok seviliyor. Yetişkin halleriyle tanıdığımız kahramanların çocukluklarının da yer aldığı DC serisi kitaplarında ergenlik problemleri, arkadaşlık ilişkileri, yaşamla ilgili sorunlar, okul meseleleri ve ekolojik konular ele alınırken bir yandan da kahramanlık maceraları hız kesmeden devam ediyor. Raflarda bulunan diğer DC kitaplarından farklı olarak, içinde cinsiyetçilik ve şiddet öğeleri barındırmayan, eğlenceli resimlemesiyle yumuşak, renkli ve gündelik hayat konularını ele alan Dinozor Genç logolu DC serisi, sunduğu nitelikli çizgi romanlarla bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Yazar ve çizer Kirk Scroggs'un Swamp Kid’in Gizli Defteri’yle yoluna devam eden seride aynı zamanda Sevgili Justice League, Super Hero Girls - Metropolis Lisesi ve Güç Kesintisi, Smallville'li Superman, Black Canary-Alevlen, Super Sons Kutup Kalkanı Projesi, Diana: Amazonların Prensesi, Batman Son Sürat, Teen Titans Go! Parti, Parti! ve Pizza Kubbesine Hoş Geldiniz kitapları bulunuyor.

Benim adım Russsell Weinwright ve eğer ortaokulda sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir de spor becerileri olmayan yarı çocuk, yarı bataklık canavarı olmayı deneyin! Hiç kolay değil. Öğle yemeği için gün ışığı yiyorum, saç yerine otum var ve ağaç gövdesinden olan kolumda bir kurbağanın yaşadığından şüphe ediyorum. Ben tam anlamıyla bir bataklık pisliğiyim! Bazı çocuklar bana Swamp Kid der ama en yakın arkadaşlarım Charlotte ve Preston hep yanımdalar.

Bu defteri okumanıza izin vererek dışlanmış bir 8. sınıf öğrencisinin gerçek hayatını gözlerinizin önüne sermek isterdim ama bu ara işler iyice karıştı (lütfen karalamalarıma ve ketçap lekelerine aldırış etmeyin!). Siyah giyen adamlar beni gözetliyor, fen bilgisi öğretmenim kötü bir deha olabilir ve bataklıktaki dev benim süper akıl hocam olabilir, olmaya da bilir. İnanın bilmek istemezsiniz! Hemen uzaklaşın!

Kirk Scroggs imzalı Swamp Kid’in Gizli Defteri, Dinozor Genç logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!

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