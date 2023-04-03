Tesis günlük 10 bin metreküp suyu doğaya geri kazandıracak

‘Daha temiz bir dünya mümkün’ sloganıyla yenilenebilir enerji ve mühendislik projeleri üreten YEO Teknoloji, Kosova’da üstlendiği atık su arıtma tesisini başarıyla tamamlayarak teslim etti. Yakova şehrindeki Atık Su Arıtma Tesisi ile günde 10 bin metreküplük su doğaya geri kazandırılacak.

Türkiye’nin önde gelen enerji teknolojileri ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, geçtiğimiz yıl Kosova’nın Yakova şehrindeki projeyi üstlenmişti. Ülkedeki atık suların çevreyi kirletmesinin önüne geçen, arıtma/geri dönüşüm yoluyla endüstriyel süreçlerde ve tarımda yeniden kullanılabilir hale getiren tesis devreye alındı. Günde 10 bin metreküp suyun doğaya geri kazandırılmasını sağlayacak tesis ile ülkedeki döngüsel ekonomiye katkı sağlanacak.

Akıllı teknolojiyle üretildi

YEO Teknoloji, tesiste endüstriyel alanda ileri düzeyde mühendislik gerektiren SCADA sistemini kullandı. SCADA sistemleri, birçok endüstriyel alanda kullanılarak bu tesislerdeki faaliyetlerin takip ve kontrol edilmesini sağlıyor. Böylece tesisteki üretim adımları tek bir yerden izlenebiliyor. SCADA ile istenmeyen durumlarda operatörler uyarılıyor. YEO, uzman mühendislik kadrosuyla SCADA’nın yanında PLC, DCS ve RTU çözümleri de sağlıyor.

3 kıtada 30’un üzerinde ülkede 225’ten fazla projeyle Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da dünyanın her noktasına enerji ve endüstriyel çözümler ulaştıran YEO Teknoloji, 19 yılı aşkın süredir 600’ün üzerinde çalışa nıyla sektörün en yenilikçi kurumlarından biri olarak yoluna devam ediyor. Yenilenebilir enerji güneş, rüzgar, batarya depolama ve enerji teknolojileri ve yatırımlarına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine de değer katıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ