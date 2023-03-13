Prodüktörlüğünü Özgür Aras’ın üstlendiği şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. Seda Sayan ‘ın yıllar sonra coverladığı Yıldız Tilbe’nin en iyi şarkılarından biri olarak kabul edilen “Bin Dereden Su Getirsem” adlı şarkısı sosyal medyada da tam puan aldı. Görsel efekt yönetmenliğini Nazmi Özdil, Erkan Nas’ın yönetmenliğini üstlendiği Seda Sayan ‘Bin Dereden Su Getirsem ’de Türkiye ‘de ilk defa Rotoscoping (yeşil perde kullanmadan videodan kişi ayıklama için tekniğinin yanı sıra, yapay zeka destekli görsel oluşturma ve 2d animasyon, 3d animasyon (çekim esnasında aslında bulunmayan TV ve uçan çerçeveleri eklemek için kullanılan) teknikler kullanıldı. Sosyal medya trendlerine uyum sağlayan Seda Sayan, şarkının tanıtım fotoğrafları son günlerde akım haline gelen yapay zeka fotoğraf uygulaması kullanarak, avatar karelerine dönüştürülerek, kullanıldı.