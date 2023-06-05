Avrupa basınının gündemine oturan önemli bir sızıntı, A segmentinin temsilcisi olan Picanto'nun dış ve iç tasarımında tamamen yeni bir değişime işaret ediyor. Yeni Kia Picanto'nun, Hyundai i10'u kıskandıracak derecede bir değişimle karşımıza çıkacağı görülüyor. Yenilenen Picanto, Kia'nın yeni tasarım felsefesinin güçlü bir şekilde hissedildiği bir makyajla, yeni nesil Niro'ya yakınlığını da vurguluyor.

Picanto'nun yenilenmesiyle birlikte, dikkat çeken renk ve jant seçenekleri de sunuluyor. Arabanın en yüksek donanım seviyesi olan GT-Line fotoğraflarında, önemli ölçüde değişim gözleniyor. Ön tarafta, ışıklandırma ve ızgara gibi temel unsurların yanı sıra tamponun tamamen yenilenmesi dikkat çekiyor.

Kia'nın arka bölümdeki tasarımı da sürpriz niteliğinde. Sık sık düşük pazar payı nedeniyle geri planda tutulan bu segment, Kia tarafından tamamen farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor. Arka taraftaki stop grubunun uzunlamasına birleşmesi ve GT-Line'a özel sportif difüzör, dikkat çeken bir kombinasyon oluşturuyor.

Bunlara ek olarak, yeni jant seti tasarımı ve Sportage, Niro gibi modellerde görülen yeşil renk seçeneği, genel algıyı mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Kokpit bölümünde tamamen dijital sürücü ekranına geçişi sağlayacak olan makyaj, motor tarafında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu durum, 1.0 litrelik motorun atmosferik ve turbo seçenekleriyle devam edeceği anlamına geliyor.