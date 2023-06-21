Hyundai'nin popüler modeli i10, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bir etkinlikle yeni tasarımı ve özellikleriyle tanıtıldı. Yeni i10, Türkiye'nin en ulaşılabilir otomobili olma unvanını kaybetmiş olsa da, yenilikçi özellikleri ve tasarımı ile yine de ilgi çekiyor. İşte makyajlı Hyundai i10 hakkında bilmeniz gerekenler...

Hyundai i10'un Yenilenen Dış Tasarımı

Yeni Hyundai i10, 2019 yılında kullanılan kasasını korurken, farlar ve stoplar üzerinde bazı değişikliklere gidiyor. Ayrıca, 15 inç jantları yeni bir tasarıma kavuştu. Hyundai, makyajlı i10'un yeni renk seçeneklerine sahip olacağını duyurdu. İki renkli bir seçenek de ekstra olarak tüketicilere sunulacak.

Yeni i10'un İç Tasarımındaki Yenilikler

Hyundai i10'un iç tasarımındaki en belirgin değişiklik, ambiyans aydınlatma. Ancak, bu aydınlatma sadece koltuk aydınlatmalarından oluşuyor ve sadece ön kısımda bulunuyor. Ayrıca, i10 artık bir dijital gösterge ekranına sahip. 8 inç boyutunda bir bilgi-eğlence ekranı da yeni modelde mevcut.

Makyajlı i10'un Teknolojik Yenilikleri

Yeni i10'da ön ve arka taraflara şarj için USB Type-C girişleri eklendi. Hyundai mühendisleri ayrıca, 4G bağlantı desteği sunan eCall teknolojisini de i10'a eklediler. Bu sistem, navigasyon haritasının uzaktan güncellenmesine yardımcı olacak.

Geliştirilen Sürüş Sistemleri

i10'un yeni sürüş sistemlerinde, önden çarpışma engelleme sistemi bisikletleri algılayacak şekilde genişletildi. Şerit takip sistemi ve arka koltuk uyarı sistemi de yenilikler arasında. Arka koltuk uyarı sistemi, arka koltukta oturan bir kişi kalktığında, yolcunun unutulup unutulmadığına ilişkin sürücüye mesaj veriyor.

Yeni Hyundai i10 Fiyat Listesi

İşte Hyundai i10'un güncel fiyatları:

1.0 MPI 67 PS, Benzinli, Jump, Manuel: 615.000 TL 1.0 MPI 67 PS, Benzinli, Jump, AMT*: 650.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli, Style, AMT*: 670.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli, Elite, AMT*: 720.000 TL

*AMT şanzıman, otomatikleştirilmiş manuel vites anlamına gelir. Bu şanzıman tipinde debriyaj otomatik olarak yapılır, sürücü vitesi kendisi değiştirir.

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