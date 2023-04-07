Yenilenebilir enerji için enerji depolama çözümleri: Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması, enerji depolama teknolojilerine olan talebi artırmaktadır. Gelişen batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri, güneş ve rüzgar enerjisinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.