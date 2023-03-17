Depremzedelerin iş bulması için başlatılan seferberlik sürüyor. İŞKUR’un çalışmaları yanında dernek, kamu kurum ve özel firmalar da depremzedelere istihdam imkanı yaratmak için kolları sıvadı. Her ilden ve sektörden destek yağıyor. Bu desteklere Yenigün Gazetesi olarak biz de internet sitemiz için gece editörünü deprem bölgesinden seçerek katkıda bulunmak istedik. Tek şartımız başvuracak kişinin deprem felaketini yaşayan illerde ikamet ediyor olması. İş arayan depremzede vatandaşlar, [email protected] adresine yazarak başvurabilirler.