Daha öğrencilik yıllarında Malumat Gazetesi'nde yazarlığa başlayan Yunus Nadi, Yeni Gün'ü 3 Eylül 1918 'de İstanbul'da çıkarmaya başlamıştı. Yeni Gün çıktığı ilk günden beri " Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa"yı destekliyordu. Mütareke yıllarıydı. Anadolu'da direniş yaratmak kurtuluşun gerçekleşebilmesi için tek yoldu.

Ulusal davayı savunan bu gazete İngilizler tarafından sık sık kapatılıyordu. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra Yunus Nadi matbaasını gizlice Anadolu yakasına taşımıştır.

Yeni Gün'ün ilk sayısında şu satırlar göze çarpıyordu : "İngilizler Yeni Gün'ün sahibinin evini ve matbaasını bastılar. Düşman mel'un, dessas ve haindir. Mübarek Anadolu topraklarında Yunanlılar ilerliyor. " 16 Mart işgalinde Türk askerlerinin Şehzadebaşı karakolunda şehit edilmesi, hakkında yazdığı yazı için İngilizler tarafından matbaa'nın basılması ve kapatılması son nokta olmuştu.

O günlerde Yeni Gün orta boyda yayınlanan zengin içerikli bir gazetedir. YeniGün'ün yazı kadrosunda Nabizade Hamdi ve Zekeriya Sertel gibi yetenekli yazarlar vardır.

Yunus Nadi, Milli Mücadele boyunca gazetenin başlığına " Yunanistan Yıkılmalıdır" manşetini koymuş ve ulusun mücadele tutkusunu her zaman canlı tutmaya destek olmuştur.

Ankara'da 10 Ağustos 1920 'de hapishanenin yanındaki binada başlayan YENİGÜN'ün macerası , 11 Mayıs 1924 gününe kadar sürecekti...

Kim bilebilirdi !

İki efsane gazeteci ve yazar; Engin Köklüçınar ve Akkan Suver, YENİGÜN gazete ismini, yayın hayatına tekrar devam ettirecekti.

Var olsunlar, sağolsunlar.

Sevgi ve Saygılarımla