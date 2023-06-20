İstanbul'un raylı sistemlerine bir yenisinin daha eklenmesi için proje tamamlandı ve imzalar atıldı.

İnşaatı 2017'de durdurulan Anadolu Yakası'ndaki Yenidoğan-Cumhuriyet Emek metro hattı yeniden tasarlanarak Kadıköy'de Söğütlüçeşme'ye kadar uzatıldı.

İlk tasarlandığında 6,9 km uzunluğa 2 istasyona sahip olan hat, Sögütlüçeşme'ye kadar uzatılarak 25 km uzunluğa ulaştı.

MARMARAY İLE ENTEGRE

18 istasyonu olacak hattın bölgenin ulaşım sorununa önemli ölçüde çözüm getirmesi planlanıyor.

Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerini birbirine bağlayacak hat Marmaray ve diğer hatlarla da entegre olacak.