2000 yılından bu yana iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren Yenibiris.com, yaşanılan bu zor dönemlerde birebir temasın önemini bilerek bölgede bulunanlar için 100 bin istihdam hedefi ile bir çalışma başlattı. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve iş bulabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla geçici yerleşim birimlerinde Yenibiriş İstihdam Merkezleri kuruluyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yenibiriş.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen, “İstihdam desteği, özellikle uzun soluklu iyileşme çalışmalarının odağında yer alıyor. Bizler de bu süreçte bölgede kalan, bölgeden göç eden vatandaşlarımıza istihdam kapılarının açılması için yoğun bir çalışma başlattık. Firmalarımızla birlikte sinerji yaratıp, bu zorlu günlerde bir nebze de olsa fayda sağlayabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

İlki Gaziantep`te kuruluyor

Yenibiriş İstihdam Merkezlerinin ilki mobil ofis olarak Gaziantep Nurdağı'nda çalışmalarına başlıyor. Mobil merkezde Yenibiriş işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan bir ekip hazır bulunacak. Bölgede bulunan depremzede vatandaşların Yenibiriş İstihdam Merkezi’ne gelerek özgeçmiş oluşturma konusunda destek alması mümkün olacak. Gaziantep Nurdağı`ndaki mobil istihdam merkezi açılışından sonra Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile devam edecek Yenibiriş İstihdam Merkezleri, bölgede bulunan vatandaşların iş ihtiyaçlarını anlaşmalı kurum ve kuruluşlar ile paylaşarak hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Hedef 100 Bin İstihdam

100 Bin İstihdam hedefi ile başlayan çalışmalarında Yenibiriş, istihdam desteği verebilecek tüm firmalara iş birliği çağrısında bulunuyor. Bölgenin yeniden ayağa kalkması sırasında faaliyet gösterecek Türkiye`nin önde gelen inşaat firmaları ile temasa geçen Yenibiriş, firmaların tüm istihdam ihtiyaçlarını bölge halkı ile buluşturacak. Mobil istihdam ofislerinin de etkisiyle Yenibiriş bölgede doğacak yeni ihtiyaçları anında belirleyerek firmalarla iş arayan depremzedeleri bir araya getirebilecek.

“İlk Adım Bizden”

Planlanan çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yenibiriş.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen, “6 Şubat itibariyle yaşadığımız acının tarifi çok zor. Yenibiriş olarak afetin ilk gününden itibaren verebileceğimiz destekler üzerinde çalışıyoruz. Ana faaliyet konumuz olan istihdam desteği, özellikle uzun soluklu iyileşme çalışmalarının odağında yer alıyor. Bizler de bu süreçte bölgede kalan, bölgeden göç eden vatandaşlarımıza istihdam kapılarının açılması için çalış başlattık. İlk adımı biz atarak örnek olabilmek adına uzaktan çalışılabilecek ekiplerimizden Tele-Satış Uzmanlığı için 11 ilimize özel bir ilan yayınladık. Bunun dışında Teknoloji departmanımızda part-time çalışabilecek, yazılımla ilgilenen ve afetten etkilenmiş öğrencilerimize kapımızı açtık. Bu pozisyonda başlayacak öğrencilerimize İstanbul`da konaklama imkânı da sunacağız. Bu ilk adımın ardından, birebir temas ve yerinde gözlemin en önemlisi olduğunun bilincinde olarak sahaya inmeye karar verdik. İlkini Nurdağı`nda açtığımız Yenibiriş İstihdam Merkezlerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştırarak bölgedeki vatandaşlarımızın sürekli yanında olmaya ve istihdam konusunda destek vermeye devam edeceğiz. Firmalarımızla sinerji oluşturup 100 bin istihdama ulaşmak ve bu zorlu günlerde bir nebze fayda sağlayabilmek en önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.(YHM)