Günümüzde birçok platformun çıkmasıyla birlikte zombi dizileri ve filmleri rehavet görmeye başladı. Geçmişte iz bırakmış zombi dizilerinin ardından yapımcılar zombi dizi ve filmleri yapmayı sürdürüyor. İşte 2023 yılında çıkmış en çarpıcı zombi dizileri ve filmleri...

SWEET HOME

Sweet Home Netflıx ekranlarına gelen fantastik türde zombi yaratık dizisidir. Sweet Home, ailesini kaybeden bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Yeni bir daireye taşınmayla başlayan dizi, apartmana taşındıktan sonra apartman bireylerin canavara dönüşmesini anlatan bir yapımdır.





ARMY OF THE DEAD

Neftlix'te yayınlanan bu dizi, zombiler şehiri işgal etmesinden bahsediyor. Zombiler şehri işgal ederken, şehirdeki parayı tahliye etmeye çalışan bir grubu anlatıyor.

BLACK SUMMER

Netfflix tarafından yayınlanan Black Summer dizisi, dünyada yaşanan bir felaket sonrası olayları anlatan bir dizidir. Ailesini kaybeden Rose, yeni oluşan bu dünyada yalnız kalıyor ve yeni insanlarla tanışıp zombilere karşı mücadelesini anlatan bir yapımdır.