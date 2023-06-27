KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de düzenlenen Yüzdeyüz Akustik konserleri, 14 Temmuz akşamı Yeni Türkü ve Zuhal Olcay ile devam ediyor! Şarkılarıyla yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü ve dinleyicilerin ruhunu şifalandıran sesiyle Zuhal Olcay, KüçükÇiftlik Bahçe’nin sakin ve samimi ortamında en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını seslendirecekler.

URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen %100 Akustik konserlerinin biletleri Biletix’te, Bubilet’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Şehirde rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, dinleyicileri “iyi ve sakin müzik”le mest eden %100 Akustik konserlerine devam ediyor. Yemyeşil huzurlu bahçe ortamıyla şehrin merkezinde ama karmaşasından uzak bir kaçış noktası sunan KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşen konserlerde İstanbullu müzikseverler sıcak yaz akşamlarında hem iyi müziğin keyfini çıkarıyor hem de yeme-içme alternatifleri eşliğinde dostlarıyla birlikte açık havada buluşma fırsatı buluyorlar.

%100 Akustik serisinin 14 Temmuz Cuma akşamı gerçekleşecek konserinde Yeni Türkü ve Zuhal Olcay sahne alacak. 45 yılı aşkın bir süredir üretmeye devam eden, zaman içinde grubun üyeleri değişse de Derya Köroğlu öncülüğünde müzik hayatına devam eden Yeni Türkü, Türkiye müzik tarihinin en köklü grupları arasında yer alıyor. Yeni Türkü, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden “Süper Baba”nın müzikleri de dâhil olmak üzere bugüne kadar toplam 18 albüm yayımladı. Fırtına, Yeşilmişik, Bana Bir Masal Anlat Baba, Yağmurun Elleri, Vira Vira, Aşk Yeniden, Karanfil, Olmasa Mektubun, Başka Türlü Bir Şey gibi şarkılarıyla kuşakları buluşturan Yeni Türkü’nün en sevilen şarkılarını, 22 farklı sanatçının yorumladığı ve sevilen gruba saygı niteliğindeki Zamansız albümü ise 2022 yılı başında dijital platformlarda yerini aldı.

Hem tiyatro hem sinema hem de müzik dünyasının zarif ve zamansız yıldızlarından Zuhal Olcay ise oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor. Olcay, Yalnızlığım’dan Tango’ya, İyisin’den Yine Aşk Var’a, Ankara’da Aşk Var’dan Ayrılık da Sevdaya Dahil’e sevilen şarkılarını söyleyeceği konserde sesiyle İstanbulluların ruhunu şifalandıracak.