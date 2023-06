Henry Cavill'in "Superman" rolünden ayrılmasının ardından, DC sinema evreninde yeni bir dönem başlıyor. Film şirketi, bu değişiklikle birlikte hayranlarını heyecanlandıracak yeni projelerini duyurdu. Cavill'in ayrılışıyla birlikte, DC evreninde yeni bir Superman arayışı başladı ve bu rol için farklı isimler değerlendirilmeye başlandı.

Yeni Superman'in David Corenswet Oldu

Heyecanla beklenen sorunun cevabı nihayet geldi: Yeni Superman'in kim olacağı açıklandı. Ünlü yönetmen James Gunn, David Corenswet'in yeni Superman olduğunu duyurdu. Corenswet, 29 yaşında olan ve ABD kökenli bir oyuncudur. Daha önce "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" gibi yapımlarda yer alarak tanınmıştır. Bu yeni rol, Corenswet'in kariyerindeki ilk başrol olacak

Emmy ödüllü dizi "The Marvelous Mrs. Maisel" ile büyük bir çıkış yakalayan Rachel Brosnahan, yeni Lois Lane olarak seçildi.