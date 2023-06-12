Yeşil Kasaba'dan aslen egeli olan Mor Narpın ve Gaziantep'li Murat Selçuk Katıoğlu geçtiğimiz günlerde basına "Yeni şarkımız çok yakında yayında olacak.Şarkımız her yönü ile kaliteli olsun istiyoruz.Konserler için görüşmelerimiz devam ediyor.Bizim olduğumuz her türlu etkinliği sevenlerimiz ile paylaşacağız.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarız.İcardi "Aşkın Olayım " şarkısı ile bu sezon çok gündeme geldi.Biz de ilerdeki çalışmalarımızda bu şarkı gibi şarkılar hazırlamak istiyoruz.Tabiki sporda önceliğimiz Kocaeli'de yaşadığımız için Kocaelispor sonra Süper Ligde yer alan 4 Büyük takımımız ve ligimizde yer alan takımlar şarkımız tutarsa tribünlerde dinlemek isteriz" diyerek açıklamalarını bitirdi.