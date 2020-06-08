YENİ NORMALDE ÇOCUKLU AİLELERE 10 TATİL KURALI!

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ülkemizde kontrol altına alınmasıyla beraber yeni normalleşme dönemi başlayınca, aile olarak bu bunaltıcı tablodan çıkmak için tatil planları yapmaya başladık bile. Her ne kadar virüs çocuklarda erişkinlere göre daha seyrek görülüp daha hafif seyretse de, çocuklarımızla nasıl bir tatil planı yapmamız gerektiği hemen hepimizin zihnini kurcalıyor bugünlerde. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin aslında koronavirüsün kendisinden çok, oluşturduğu kaygının ailelere ve çocuklara zarar verdiğini belirterek, “Hem aile büyüklerinde hem çocuklarda koronavirüsle ilgili yaşanan bu kaygının kronikleşmemesi ve ruhsal hastalıklara dönüşmemesi için artık korkmamalı, sadece önerilen tedbirlere harfiyen uymalı ve hayatımıza devam etmeliyiz.