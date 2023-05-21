Elektrikli araçların üretiminde kritik öneme sahip olan lityumun fiyatı, geçen yılın sonlarında elektrikli araçlara yönelik talebin artmasıyla yükselmişti. Ancak son dönemde lityum karbonat fiyatları düşüşe geçti. Aşırı üretim ve yeni nesil sodyum iyon ve florid-iyon bataryaların gelişmesi, lityum fiyatlarındaki düşüşü tetikleyen faktörler oldu.

Lityumun fiyatı Kasım 2022'de ton başına 600 bin yuan seviyelerine çıktıktan sonra, son bir yılda önemli bir düşüş gösterdi ve geçen ay 113 bin yuana kadar geriledi. Lityum karbonat fiyatı, şu anda 227 bin 500 yuan seviyelerinde bulunuyor.

Özellikle Çin'deki ekonomik belirsizlikler ve otomobil satışlarında yaşanan düşüş, lityum fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Ayrıca, geçen yıl devlet sübvansiyonlarının sona ermesi öncesinde üreticilerin aşırı üretim yapmaları da fiyat düşüşünde bir diğer etken oldu.

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, lityum-iyon bataryaların patentinde Çin'in ağırlığına dikkat çekti. Özbalaban, nadir metalleri kullanmayı azaltmak adına Japonya ve ABD'de yeni nesil bataryaların üretildiğini ve bu bataryaların lityum bataryalarının önemini azalttığını belirtti. Bu durum da doğal olarak lityum karbonatın fiyatını düşürdü.

Florid-iyon bataryaların özellikle 6-7 kat daha fazla elektrik depolayabilme kapasitesi sayesinde araçların tek şarjla 1000 kilometre yol kat edebileceğini ifade eden Özbalaban, bu nedenle florid-iyon bataryaların 2030 yılından itibaren elektrikli araç bataryası olarak en önemli aday olduğunu söyledi.

Yenigün Haber Merkezi