Yeni Nesil 2024 Volkswagen Tiguan: Gelişmiş Tasarım ve Teknoloji ile Tanışın Yeni nesil Volkswagen Tiguan, sonbaharda otomobil severlerle buluşmak için hazırlanıyor. Yenilikçi tasarımı, ileri teknoloji özellikleri ve 100 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunan hibrit seçenekleriyle bu model, otomobil dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Yeni Volkswagen Tiguan Tasarımı Ne Sunuyor?

2024 model Volkswagen Tiguan, kamuflajlı haliyle bile yenilikçi ve dikkat çekici tasarımını sergiliyor. Selefine göre daha kıvrımlı bir gövdeye sahip olan yeni Tiguan, tamamen elektrikli ID.4 modelini anımsatıyor. Yeni Tiguan, mevcut modele göre 32 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek. Bu da otomobilin iç mekanının daha geniş ve konforlu hale geldiğini işaret ediyor.

2024 Volkswagen Tiguan İç Mekanı Nasıl?

Yeni Tiguan'ın iç mekânı, genişlik ve konforun yeni adresi. Bagaj hacmi 33 litre artışla 648 litreye yükselmiş. Ayrıca, ön ve arka koltuklarda daha fazla baş mesafesi sağlanmış. Üst donanım seviyesinde 14 yöne ayarlanabilen elektrikli, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar bulunacak. İç mekânın teknolojik yüzü de büyük bir değişime uğramış. Daha büyük bir multimedya ekranı, kişiselleştirilebilir hızlı erişim menüleri ve daha fazla depolama alanı gibi özellikler, yeni Tiguan'ın iç mekanını daha kullanışlı hale getiriyor.

Yeni Volkswagen Tiguan Hangi Teknolojik Özelliklere Sahip?

Yeni nesil Tiguan, ileri teknoloji özelliklerle donatılmış durumda. IQ.LIGHT HD Matrix farlar, her biri 19.200 adet mikro LED'den oluşan ve 500 metreye kadar ileriyi aydınlatabilen farlar sunuyor. Yeni nesil Tiguan'da ayrıca 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve kişiselleştirilebilir hızlı erişim menüleri bulunuyor. Ayrıca, otomobilin ön cam boyunca uzanan yeni head-up display sistemi, sürüş deneyimini daha da güvenli hale getiriyor.

Yeni Tiguan'ın Motor Seçenekleri Neler?

Yeni nesil Tiguan, benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Şarj edilebilir hibrit modeller, 201 ila 268 beygir güç üretecek ve 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunabilecek. Bu modeller, daha hızlı AC şarj desteği ve ilk kez DC şarj özelliği sunacak.

Yeni nesil Volkswagen Tiguan'ın dünya prömiyeri önümüzdeki sonbaharda yapılacak ve tüm yenilikler yakından incelenebilecek. Bu heyecan verici lansman öncesi, kamuflajlı görseller üzerinden yeni Tiguan'ın tasarımına ve özelliklerine dair bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

Yeni Nesil 2024 Volkswagen Tiguan Video