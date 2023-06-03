Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. Bu bağlamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni dönem bakanlar kurulunda olup olmayacağı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeniden bakan olacak mı? Yeni kabinede milli savunma bakanı kim olacak? İşte ayrıntılar...

Gazeteci Nuray Babacan Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in getirileceğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kabine kulislerinde en iddialı bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı konusunda ortaya atılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı yapılacağı, 30 Ağustos’a kadar geçen sürede Genelkurmay Başkanlığı görevini ikinci başkanın yürüteceği ifade ediliyor. Hulusi Akar’dan sonra Yaşar Güler’in tercih edilmesinin savunmada ciddi bir strateji değişikliği anlamına geleceği dillendiriliyor."

Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı resmi açıklama ile birlikte netlik kazanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ