Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. Bu bağlamda, yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı kim olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yeni Kabinede Milli Eğitim Bakanı Kim Olacak?

Eski bakanların görevlerine devam edebilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Ancak kulis bilgilerine göre; milletvekili olan bakanların istifaya sıcak bakmadığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Mahmut Özer 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Ordu'dan milletvekili seçilmişti. Bakan Özer'in vekillikten istifa edip yeniden bakan olup olmayacağı yeni kabinenin açıklanmasının ardından belli olacak.

Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı resmi açıklama ile birlikte netlik kazanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ