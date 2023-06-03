Yeni kabinede içişleri bakanı kim olacak? Son 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandıktan sonra, Türkiye'de yeni İçişleri Bakanının kim olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde, yeni içişleri bakanının kim olacak? Detaylar haberimizde...

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandıktan sonra, Türkiye'de yeni İçişleri Bakanının kim olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonucunda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi 2 Haziran Cuma günü başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanlar listesini bugün açıklaması bekleniyor.

Yeni İçişleri Bakanı hakkında merak edilen detaylar ise henüz netleşmedi. Türkiye'de kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü'ne göre üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü TBMM Genel Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasıyla birlikte yeni kabine üyeleri belirlenerek İçişleri Bakanı da belli olacak.