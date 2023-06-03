Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. Bu bağlamda, yeni kabinede Adalet Bakanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. Yeni kabinede Adalet Bakanı kim olacak? İşte ayrıntılar...

Eski bakanların görevlerine devam edebilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Ancak kulis bilgilerine göre; milletvekili olan bakanların istifaya sıcak bakmadığı biliniyor. Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçilmişti. Bakan Bozdağ'ın vekillikten istifa edip yeniden bakan olup olmayacağı yeni kabinenin açıklanmasının ardından belli olacak.

Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı resmi açıklama ile birlikte netlik kazanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ